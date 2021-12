Stiti ca Dacia are o noua identitate. Are un logo nou, un slogan nou, o viziune noua. Nu va mai fi un brand low cost ci un brand smart, oferind fix cat ai nevoie. In fine, ideea este ca noile masini vor avea din 2022 o identitate vizuala noua.

Informatia vine din Franta, deci de acolo si initiativa. Astfel, Sandero, Logan, Duster si noul Jogger vor avea o sigla noua, o grila frontala redesenata si numele scris mare pe partea din spate.

Apropo, voi mai stiti vorba aia cu „numele prostilor pe toate gardurile”? Pare sa nu mai faca sens din moment ce toti isi trec numele modelui scris mare pe haion, sa vada toata lumea ce masina e.

Masinile vor arata astfel si nu mi se pare ca arata chiar atat de rau. Mi-as dori macar ca acel scris de pe haion sa nu fie un autocolant ieftin…