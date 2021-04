Days Gone vine pe PC luna viitoare plus primul trailer

Dupa Horizon: Zero Dawn, urmatorul titlu lansat exclusiv pentru Playstation 4 si portat pe PC este Days Gone.

Sony au anuntat anul trecut ca mai multe titluri lansate exclusiv pentru consola proprietara isi vor face aparitia si pe PC. La inceput nu i-am crezut, dar dupa ce am vazut Horizon: Zero Dawn Complete Edition pe Steam nu am putut decat sa ma bucur. Days Gone va fi disponibil pentru PC incepand cu data de 18 mai si avem un prim trailer al varientei PC plus cateva informatii noi.

Stim deja ca zombie-ul vinde, a fost demonstrat atat de filme, seriale cat si de jocuri, nu are sens sa intram in detaliu aici. Days Gone este un open-world unde actiunea se desfasoara la 2 ani de la o pandemie care a transformat majoritatea locuitorilor planetei in zombies, numiti aici Freakers. Jocul pune destul de mult accentul pe partea de survival, unde va trebui sa iti gestionezi foarte bine mijlocul de transport – in cazul acesta o motocicleta.

Sony spune ca fidelitatea grafica a fost imbunatatita pe PC, jocul va avea suport pentru 21:9 si nu va fi blocat la 60 de cadre pe secunda. Ramane de vazut daca optimizarea acestuia este buna sau nu.

Cerintele recomandate pe pagina Steam dedicata acestuia sunt: