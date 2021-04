Sony a lansat Xperia 5 III si Xperia 1 III – Snapdragon 888 si o camera foto cu teleobiectiv variabil 70-105mm

Sony a prezentat ieri cel mai performant smartphone din 2021. Xperia 1 III este modelul de top ce integreaza cele mai bune componente hardware din prezent. Impreuna cu el a fost lansat si Xperia 5 III, un telefon similar ca specificatii

Xperia 5 III nu are un design wow. Este la fel de conservator precum generatiile anterioare si nu este mai deloc schimbat. Parca urmeaza reteta Apple la capitolul design. Nu are notch, nu are camera integrata in ecran, este clasic.

Dar ofera un ecran OLED de 6.1 inch, 2520 x 1080 pixeli, format 21:9, Gorilla Glass 6, certificare HDR BT.2020, 120Hz. Procesorul SD888 la posturi, 8GB RAM, 128 sau 256GB de stocare si restul de specificatii clasice. Bateria are 4500mAh si dispune de incarcare rapida de 30W.

Ce este interesant la acest telefon in mod special este camera foto. Sunt 3 senzori de 12MP, dar fiecare cu proprietatile sale. Primul este un senzor de 12MP cu f/1.7, OIS si PDAF.

Vedeta este senzorul de 12MP cu f/2.3 cu obiectiv variabil, 70mm cu zoom optic 3x sau tele de 105mm cu f/2.8 si zoom 4.4x. Ultimul senzor este un ultra wide tot de 12MP, f/2.2, unghi de 124 grade, optica Zeiss si OIS pe 5 axe.

Pe Xperia 1 III regasim in mare parte aceleasi specificatii. Camerele foto sunt identice, dar sunt adaugate functii precum Eye Tracking, senzor TOF 3D, filmare 4K la 120FPS.

Ecranul este un OLED de 6.5 inch calibrat din fabrica, 3840 x 1644 pixeli, Gorilla Glass Victus, certificare HDR BT.2020, 120Hz, protectie la apa si praf IP68 (valabil si pt Xperia 5) dar are mai multa stocare, pana la 512GB UFS 3.1, 5G.

Telefonul a fost dezvoltat integral de divizia de camere foto Sony Alpha si ofera numeroase functii foto si video pentru cei pasionati. Sunt curios in practica cum se comporta. Din pacate telefonul va fi cumparat de un segment restrans de oameni….

Vor fi disponibile din vara.