O decizie (ne)populara prinde contur prin cafenelele din Cluj-Napoca si nu numai

Proprietarii de cafenele nu sunt foarte incantati de cei care merg sa lucreze ore bune in spatiul lor si adopta regula „fara laptopuri”.

Nu mi s-a intamplat mie. Pentru ArenaIT as putea scrie lejer „Cafeluta IT” din cafenea, dar pentru jobul de zi cu zi ar fi mai dificil datorita regulilor stricte de siguranta a datelor si a ecranului limitat.

I s-a intamplat unei bloggerite din Cluj, care la randul ei auzise zvonul, pentru ca mai apoi sa i se intample si ei. Inainte de a judeca aceasta decizie luata de cateva cafenele, ar fi bine sa analizam motivul din spatele acesteia, iar niste argumente plauzibile le gasiti tot la aceasta pe blog.

In completarea ideii pe care dansa a pornit, sunt de parere ca si fara laptop poti in continuare ocupa o masa enervant de mult si sa tragi de o cafea ore in sir. O consumatie minima ar trebui introdusa daca stai mai mult de X ore, iar daca doresti sa servesti o singura cafea, sa ai un timp limitat. Mie unul nu mi se pare o idee absurda. Daca ma uit in Italia, oamenii acolo nu stau nici macar 30 de minute la o cafenea, iar asta nu ii impiedica sa fie sociabili unii cu ceilalti.

Voi ati avut experiente similare? Cum vi se pare decizia?