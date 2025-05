BYD a depasit Tesla in Europa in luna aprilie

Pentru prima data in istorie, producatorul chinez BYD a depasit Tesla la vanzari in Europa. Conform unui raport JATO Dynamics, in aprilie, BYD a vandut 7231 de vehicule electrice, iar Tesla a vandut 7165.

Desi nu are un renume atat de mare precum Tesla, BYD a profitat de scandalurile din jurul lui Elon Musk, dar si de lipsa de inovatie in gama. Cu toate acestea, piata electricelor din Europa este in crestere, cu un avans de 28% fata de anul trecut. Brandurile chinezesti au inregistrat o crestere de 59% fata de anul trecut.