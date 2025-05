SK Hynix a lansat o memorie UFS 4.1 cu o grosime de sub 1mm

SK Hynix a lansat o memorie NAND Flash TLC UFS 4.1 cu o grosime de de doar 0.85mm, mai performanta si mai eficienta decat actuala generatie lansata in 2022 cu 238 de straturi.

Noua memorie are 321 de straturi si cu toate acestea este mai subtire, 0.85mm vs 1mm cat avea generatia precedenta din 2022. Ofera viteze random cu 15% mai bune la citire si 40% mai bune la scriere, are o viteza secventiala de pana la 4.3GB/s (limita interfetei UFS 4.1) si este si mai eficienta energetic cu 7%.

Vine in capcaitati de 512GB si 1TB si productia va incepe in Q1 2026. Aceeasi tehnologie va fi folosita si pentru viitoarele SSD-uri pentru consumatori si centre de date.