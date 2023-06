Cum m-am descurcat in Istanbul cu aplicatiile de navigatie și travel din AppGallery

Trebuia sa postez in weekend, dar cum stirile sunt mai puține în perioada asta, vreau să vă povestesc despre experiența mea din Istanbul de luna trecută. Este a treia sau a patra oara când revăd acest oraș și mi-am dorit mult să mă reîntorc. Dupa ce am pățit-o rau ultima oară cu un cost suplimentar de 800 euro, am decis sa imi iau doua telefoane cu mine.

Nu stau sa vă povestesc despre costul suplimentar de acum doi ani, e nasol. Ca să evit orice taxă la abonament, mi-am luat un al doilea telefon cu mine pe care să mă pot baza tot concediul, mai puțin la capitolul foto unde tot iPhone-ul a rămas baza.

Așadar, am luat un telefon Huawei la test și mi-am pus pe el toate aplicațiile necesare. Am gasit tot, fără nici o problemă, de la Waze și până la Booking, tot aveam pe el.

Cum totul a avut loc de pe o zi pe alta, în sensul că azi ne-am decis să plecăm și a doua zi eram deja pe drum, nu am avut mult timp la dispoziție să caut cazări prin centru. Totuși, am găsit un apartament modern de 4 stele la o ora de centrul istoric și cu un preț mai mult decât avantajos. Din păcate Istanbul nu mai este la fel de frumos când te îndepărtezi de atracțiile turistice și te lovește o altă față mai puțin plăcută.

Mă refer la peisaje dezolante, murdărie și magazine cu produse expirate la raft. Dacă nu te uiți cu atenție ce cumperi s-ar putea să te trezești la spital. Totul se schimbă cum ajungi în centrul lor vechi.

Așadar, am folosit Waze pe telefonul de la Huawei tot drumul. Cu hotspot de pe iPhone până în Turcia când am tras pe dreapta la doar 10 minute după graniță și am cumpărat o cartela Vodafone cu 200 lei. Era cea mai bună ofertă, cu 20GB net și multe minute. Mie doar netul imi trebuia. Să aveți cu voi la magazin pașaportul, altfel nu reușiți să luați cartela. AICI este benzinaria si cu magazinul. Pe maps nu se vede exact cum este dar acolo cand ajungeti arata putin altfel.

Mai departe totul a fost lux. Am facut hotspot de pe Huawei ca să am net și pe telefonul principal și cam asta a fost. Waze s-a comportat foarte bine in Turcia și a estimat bine timpul.

Am instalat și Booking pentru că acolo aveam rezervarea, însă menționez și aplicația lor de hărți pe care inițial nu am vrut să o folosesc. Petal Maps e chiar bună și este la zi cu toate magazinele din Istanbul. Se mișcă foarte bine și dacă mergi la pas e chiar utilă.

Atât Booking cât și Waze s-au comportat exemplar. Sunt disponibile in AppGallery și te poti bucura de ele oricând. Evident că mai sunt și alte aplicații din aceeași categorie, cum ar fi Bolt, Trip, Maps.me, AmParcat sau Tpark, însă pe acestea nu le-am folosit. Doar AmParcat mi se pare super bine pusă la punct și este utilă în București. Detectează automat strada pe care ai parcat, poți să platești parcarea prin Revolut, te anunță cât timp mai ai și poți să-ți treci în ea și alte date precum rovinietă, asigurare etc, ca să știi când expiră. Tare!

Recomand să vă luați un Istanbul Card dacă mergeți cu transportul în comun. Băgați pe el 1000 de lire și vă plimbați fără stres. Apropo de bani, neapărat să schimbați în lire turcești. Nu toate magazinele au POS.

Daca nu ați mai fost de mult, recomand să vedeți ambele moschei. Le-au renovat integral și arată super. Merită să le vedeți măcar o dată în viață. Din pacate prețurile nu mai sunt mici nici la ei și ajungi să cheltui fix ca în România. Așadar, mitul ca Istanbul este un oraș ieftin pentru turiști s-a dus.

Personal mă bucur că am prins vreme bună și am vazut ambele moschei. E greu să spun că m-am odihnit, e haos acolo și nu prea poți găsi oaze de relaxare. Totuși, mi-am clătit ochii și cu altceva, m-am delectat cu bucatele lor tradiționale și n-am mai făcut cost suplimentar 🙂

Așadar, recomand să aveți la voi două telefoane și o cartela de Turcia (Vodafone de preferat) și concediul va fi unul liniștit.

Uite și câteva date despre AppGallery: