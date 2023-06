Review realme 11 Pro+ 5G – telefon cu spate din piele, camera de 200MP cu OIS si ecran AMOLED la putin peste 2000 lei

Daca in articolul anterior v-am facut prezentarea detaliata despre realme 11 Pro, urmeaza modelul de top. realme 11 Pro+ 5G este flaghisp-ul acestei serii, insa nu vine cu multe lucruri in plus. Camera este vedeta, fiind un senzor ISOCELL HP3 de la Samsung cu OIS, in-sensor zoom 4x si 200MP.

Ce am scris despre modelul anterior este valabil si aici. Telefoanele impart aceeasi platforma, acelasi ecran, aceeasi baterie, acelasi soft si aceeasi memorie. Totul este identic pana la camera.

Mai sunt mici chestii care difera, cum ar fi incarcarea la 100W in cazul acestui model vs 67W (cred ca este limitat doar software), iar in zona camerei, acel inel, este mai gros in varianta cu 200MP. Este clar de ce, avem alt senzor si alta configuratie.

Asadar, daca ele sunt identice nu o sa intru sa va reiau fiecare categorie in parte. Vorbesc doar despre diferente. Adica doar camera foto.

Avem un senzor ISOCELL HP3 de la Samsung cu care realme se lauda. Au spus tare si clar ca este realizat de Samsung in urma unui parteneriat de 7 luni. Deci probabil ca pentru realme, Samsung reprezinta ceva si leaga de ei pentru un pic de imagine. Nimic rau in asta.

Specificații realme 11 Pro+

Ecran de 6.7 inch, rezoluție 1080 x 2412 pixeli, AMOLED, HDR10+, 120Hz, 950nits luminozitate peak

SoC MediaTek Dimensity 7050

Memorie: 256GB/8GB RAM, 256GB/12GB RAM, 512GB/12GB RAM, 1TB/12GB RAM

Camera foto principala 200MP, f/1.7, 23mm, OIS, PDAF, 8MP ultrawide f/2.2, 16mm, 2MP macro f/2.4, filmare 4K la 30FPS, 1080p la 30, 60, 120 sau 480FPS

Camera frontala de 32MP, f/2.5, 22mm

Conectivitate: Bluetooth 5.2, aptX HD, Wi-Fi 6, NFC, USB C 2.0, senzor de amprenta optic în ecran

Baterie de 5000mAh cu încărcare rapidă la 100W

Camera promite multe si mizeaza pe faptul ca poti face zoom 2x si 4x fara pierderi de calitate. Si confirm, zoom-ul este bun. Am testat asta si dupa gandeste o secunda si isi face toata procesarea, pozele sunt bune.

Evident ca nu face poze la 200MP, dar ai un mod separat pentru asta daca le vrei la rezolutie maxima. Poate vrei sa le printezi pe un banner sa le pui pe un bloc.

Asadar, ziua ai o calitate foarte buna a pozelor. Sunt surprinzator de bune daca lasi telefonul sa le proceseze pana la capat, iar noaptea…vreau sa zic ca se putea mai bine de atat.

Noaptea pozele sunt decente…nu m-au dat pe spate. Night Mode functioneaza doar pe 1x sau ultra wide, deci pe zoom nu ai nici o sansa. Sunt indecis in ceea ce priveste calitatea pozelor pe timp de noapte.

Concluzia mea este ca aceeasi ca la modelul realme 11 Pro. Este un telefon bun, puternic, exceleaza prin ecran, design si camera in cazul de fata. Ziua pozele sunt chiar reusite, la nivel de flaghship, iar zoom-ul mult laudat chiar este bun.

La pretul de 2399 lei, decideti voi daca merita. La promo este 2199 lei.