Detalii complete pentru Nothing Phone (2a), inclusiv prețul recomandat

Ieri, compania Nothing a anun╚Ťat lansarea mult a╚Öteptatului Phone (2a), un dispozitiv interesant, primul din gama mid-range a companiei lui Carl Pei.

Nothing Phone (2a) a fost dezv─âluit la Barcelona, la final de MWC 2024, iar noi am scris mai multe informa╚Ťii despre el aici.┬áCarl Pei, CEO ╚Öi co-fondator al Nothing, a exprimat entuziasmul companiei pentru acest produs, anticip├ónd c─â Phone (2a) va deveni cel mai bine v├óndut produs al lor, aduc├ónd inova╚Ťiile Nothing la un public mai larg.

Procesorul Dimensity 7200 Pro al lui Phone (2a), dezvoltat ├«mpreun─â cu MediaTek, ofer─â o performan╚Ť─â optim─â ╚Öi eficien╚Ť─â energetic─â, realiz├ónd cu u╚Öurin╚Ť─â orice sarcin─â. Telefonul vine ╚Öi cu o memorie RAM generoas─â de 20 GB ╚Öi tehnologia RAM Booster.

Phone (2a) are o serie de optimiz─âri precum Smart Clean ╚Öi Adaptive NTFS, care ├«mbun─ât─â╚Ťesc performan╚Ťa ╚Öi reduc consumul de energie. Apropo de asta, acumulatorul de 5.000 mAh ofer─â p├ón─â la dou─â zile de utilizare ╚Öi o durat─â de via╚Ť─â a bateriei extins─â, fiind mai eficient din punct de vedere energetic dec├ót predecesorul s─âu.┬áPentru ├«nc─ârc─âri rapide, Phone (2a) suport─â Fast Charging de 45W, oferind o ├«nc─ârcare rapid─â ╚Öi eficient─â care nu afecteaz─â durata de via╚Ť─â a bateriei.

Camera duală de 50 MP pe partea din spate, alimentată de motorul TrueLens, capturează imagini de înaltă calitate, iar camera frontală de 32 MP asigură selfie-uri perfecte.

Ecranul AMOLED de 6,7 inci ofer─â o reproducere precis─â a culorilor ╚Öi o vizualizare excelent─â chiar ╚Öi ├«n condi╚Ťii de lumin─â puternic─â, cu o rat─â de re├«mprosp─âtare de 120 Hz pentru interac╚Ťiuni fluide.

Noul sistem de operare Nothing OS 2.5 vine cu Android 14 și oferă actualizări de software și securitate pe termen lung.

Telefonul este unul prietenos cu natura, cu o amprent─â de carbon redus─â ╚Öi materiale reciclate,┬áPhone (2a) fiind un pas important ├«n direc╚Ťia inova╚Ťiei ╚Öi sustenabilit─â╚Ťii ├«n industria smartphone-urilor, oferind o experien╚Ť─â avansat─â ╚Öi ecologic─â utilizatorilor s─âi.

Phone (2a) este disponibil ├«n nuan╚Ťele Black, Milk ╚Öi White, ├«n dou─â variante: 8 GB/128 GB (1599 lei), 12 GB/256 GB (1799 lei). Majoritatea clien╚Ťilor globali au putut precomanda telefonul ├«ncep├ónd cu ora 12:30 GMT,mar╚Ťi, 5 martie, dar va fi disponibil pe majoritatea pie╚Ťelor globale ├«ncep├ónd de mar╚Ťi, 12 martie.

O list─â complet─â de specifica╚Ťii ╚Öi caracteristici poate fi g─âsit─â pe nothing.tech.