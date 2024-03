Nothing Phone (2a) a fost dezvăluit la Barcelona

Am tot scris aici despre Nothing Phone (2a), primul model mid-range al noii companii a lui Carl Pei.

Iat─â c─â pe 27 februarie, la un eveniment organizat ├«n urma Mobile World Congress din Barcelona, telefonul a avut parte de lansarea oficial─â. Nu prea au fost nout─â╚Ťi, din moment ce mai toate detaliile ne fuseser─â comunicate deja, dar acum le putem centraliza ├«n mod oficial. ­čśŤ

Designul p─âr╚Ťii din spate, cel at├ót de mult mediatizat, ╚Öi care seam─ân─â cu o pereche de ochi, reprezentate de camerele aflate ├«n interiorul bobinei NFC, se afl─â centrul de inteligen╚Ť─â care alimenteaz─â telefonul. Celelalte elemente sunt pozi╚Ťionate folosind un sistem circular de gril─â. Acesta se extinde p├ón─â la marginea telefonului pentru a crea col╚Ťuri mai rotunjite ╚Öi pentru a oferi un ecran mai mare. ├Än ansamblu, aceasta confer─â device-ului un aspect compact ╚Öi o senza╚Ťie mai pl─âcut─â ╚Öi u╚Öoar─â ├«n utilizare.

Modelul┬á prezint─â o inova╚Ťie ├«n industrie mul╚Ťumit─â carcasei unibody, cu un unghi de 90┬░ care ├«nconjoar─â marginile ╚Öi integreaz─â ├«n mod fluent ╚Öi modulul dual al camerei. Aceast─â structur─â ofer─â beneficii at├ót din punct de vedere estetic, c├ót ╚Öi al durit─â╚Ťii dispozitivului, av├ónd o ├«mbun─ât─â╚Ťire semnificativ─â ├«n rezultatele testelor de rezisten╚Ť─â.

Totodat─â, Nothing confer─â o senza╚Ťie de asimetrie echilibrat─â, ├«n care partea inferioar─â a lui (2a) este inten╚Ťionat conceput─â pentru a se diferen╚Ťia de cea superioar─â. Capacul bateriei a fost proiectat av├ónd ca inspira╚Ťie harta metroului din New York a lui Massimo Vignelli.

├Än plus, ÔÇ×proeminen╚ŤaÔÇŁ camerei ├«ndepline╚Öte ╚Öi rolul de a stabiliza telefonul atunci c├ónd se afl─â pe o suprafa╚Ť─â plat─â ╚Öi de a ajuta la minimizarea obstruc╚Ťiilor cauzate de degete atunci c├ónd se realizeaz─â fotografii.

Acum, ca de obicei, astfel de modele de design sunt concepute s─â ias─â ├«n eviden╚Ť─â, iar reac╚Ťiile generale sunt de ambele p─âr╚Ťi – unii vor fi ├«nc├ónta╚Ťi, al╚Ťii deloc. Dar, p├ón─â la urm─â, to╚Ťi vor vorbi despre Nothing Phone (2a).┬áThe is no such thing as bad publicity, cum ar zice americanii!