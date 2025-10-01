DIGI preia cartelele Telekom din noiembrie și promite servicii mai bune

Grupul DIGI a anunțat finalizarea oficială a unei tranzacții semnificative prin care preia activitatea de servicii mobile preplătite de la Telekom România, alături de licențe de spectru și turnuri de telecomunicații, pentru o sumă de 40 de milioane de euro.

Această achiziție, parte dintr-un plan de dezvoltare strategică mai amplu, consolidează poziția DIGI ca unul dintre principalii furnizori de servicii de telecomunicații din România și își propune să îmbunătățească calitatea serviciilor pentru toți utilizatorii.

Operațiunea de preluare efectivă va începe în mod gradual din luna noiembrie 2025, timp în care utilizatorii de cartele preplătite Telekom vor fi informați prin SMS despre transferul către rețeaua DIGI. Compania garantează că clienții preluați își vor păstra creditul existent și vor beneficia de condiții comerciale cel puțin la fel de avantajoase ca cele de care se bucurau anterior, cu promisiunea unor servicii de calitate superioară și o acoperire mai extinsă.

Preluarea acestor active nu vizează doar portofoliul de clienți, ci și consolidarea infrastructurii tehnice a DIGI prin achiziționarea de licențe de spectru și turnuri de telecomunicații de la Telekom Romania Mobile Communication. Aceste investiții au rolul de a sprijini dezvoltarea tehnologiilor 4G și 5G, oferind viteze mai mari și o conectivitate mai stabilă pentru toți utilizatorii rețelei.

Serghei Bulgac, Directorul General al DIGI Romania, a subliniat că această tranzacție face parte din strategia companiei de a investi constant în rețea și tehnologie de vârf pentru a oferi acces la conectivitate performantă. În paralel, Vodafone România a finalizat o tranzacție concomitentă prin care a achiziționat Telekom Romania Mobile Communications pentru 30 de milioane de euro, completând astfel divizarea activelor Telekom între cei doi operatori majori.

Această operațiune reflectă tendința de consolidare din piața de telecomunicații românească, unde jucătorii mari caută să își extindă infrastructura și să ofere servicii îmbunătățite într-un context de concurență intensă și cerințe crescânde pentru conectivitate de înaltă performanță.