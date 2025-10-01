Îți expiră RCA-ul? Fă-l în Salt și ai 100 lei cashback

Salt Bank vine cu o nouă promoție: faci RCA-ul din aplicație și ai 100 lei cashback. Nu ai Salt încă, nu-i bai, cu codul nostru ai și 5% cashback la orice.
În plus, Salt e acum în sistemul RoPay, adică poți să dai și să primești bani instant de la oricine de la oricare altă bancă (dacă e în sistem). Ai mai multe detalii despre oferta de 100 lei cashback la RCA în aplicație.
56M4FP este codul nostru de recomandare pentru Salt Bank. Descarcă aplicația aici: https://getapp.salt.bank/5Jb4/06d0iue6
De ce să te alături comunității Salt?
- Primești asigurare de Asistență Rutieră gratuită, timp de un an & oferte RCA
- Un cont multicurrency, gratuit necondiționat
- 3% dobanda pe an pentru contul current si Spaces
- Call Monitor si Help Mama, pentru securitatea contului tau si al familiei
- Cel mai bun curs valutar de pe piață
- Primești 5% cashback din plățile la POS pentru o lună, dacă folosești codul meu*
- In plus, ai si un cont de business pentru antreprenori cu switch instant intre conturi.
- Plus alte promoții inclusiv pentru clienții business
