Mi-am pus anvelope All Season pe Megane – pareri despre Michelin CrossClimate 2 dupa 10.000km

Dupa lungi dezbateri daca sa-mi pun si eu sau nu anvelope all season pe masina personala, am decis sa merg pe varianta asta. Poate a fost lenea de vina…poate inconstienta…Va spun imediat parerile despre cele mai bune anvelope all season din piata, Michelin CrossClimate 2.

Nu sunt la primul contact. Le-am pus si pe Mazda 3 a lui tata. Nu avea sens sa dau 1000 de euro pe jante noi si cauciucuri de iarna. V-am detaliat povestea AICI. Acum mi-am pus si eu pe Megane, imediat cum am venit din Slovenia.

In august le-am montat pe masina, desi ele erau comandate de prin iulie. N-am vrut sa le uzez prea tare in concediu, nu avea sens la +40 de grade atata timp cat cele de vara erau foarte bune. Am timp sa fac asta anul viitor. Asa ca atunci cand m-am intors din concediu am fost sa le montez.

De atunci si pana acum am facut aproape 10.000km (da, merg mult) si pot sa ofer cateva pareri despre aceste anvelope. In primul rand puteti vedea un review ca la carte AICI. Baietii astia stiu mai bine decat mine ce vorbesc.

Eu pot doar sa va spun cum se simt dupa ce am facut trecerea de la anvelopele de vara. In primul rand directia masinii este mai usoara. Doar un pic mai usoara, iar asta pentru ca anvelopa este mai moale. Seamana cu cele de iarna.

Inca de la prima plecare de pe loc, la prima groapa sau limitator de viteza, am simtit o amortizare mai moale. Eu am o suspensie sport pe masina, destul de tare pe gropi si care iti muta putin rinichii. Tata mi-a zis inca de cand le-a pus pe Mazda ca i se par mai confortabile, dar nu credeam sa fie o diferenta atat de sesizabila.

La rulare am simtit un zgomot mai pronuntat fata de cele de vara. Nu sunt deranjante, dar poti auzi diferenta. Am trecut peste asta.

Masina este mai instabila pe viraje, inclusiv la viteze mici gen 70 la ora. Nu scartaie anvelopa de asfalt si nici nu derapeaza masina, dar simti ca se inclina mai tare decat de obicei. Te face sa te linistesti un pic.

Am mers pe ploaie, pe asfalt uscat, pe asfalt ud la prima ora a diminetii, am mers pe pamant, piatra cubica, pe serpentine, autostrada. Practic peste tot. Tot ce n-am facut pana acum a fost sa merg cu ele pe zapada.

In afara de durata mai mica de viata, caci ele se uzeaza mai mult vara decat iarna dat fiind faptul ca sunt niste anvelope gandite sa fie mai eficiente iarna, nu vad o problema in a avea all season. Esti obligat prin lege sa schimbi anvelopele la 4 ani .   Sunt convins ca ma vor tine 3-4 ani chiar daca eu fac multi km.

Avantaje:

nu mai pierzi timp la vulcanizare cand vine sezonul rece/cald

nu mai trebuie sa investesti intr-un set nou de jante

nu mai trebuie sa depozitezi al doilea set de jante pe undeva

sunt foarte bune pe zapada

se comporta foarte bine pe orice suprafata

Dezavantaje:

durata mai mica de viata

zgomot mai mare la rulare

vara sunt mai slabe decat niste cauciucuri de vara (distanta de franare, aderenta)

Concluzie

Ti le pui, dar ai grija sa nu mergi sportiv cu ele. Fii constient de limitele lor. Nu alege anvelope all season ieftine, nu te da smecher pe viraje si ai grija ca distanta de franare este mai mare cu cativa metri, in special vara. Pentru ca anvelopele all season sunt niste cauciucuri de iarna mai tari si cu un profil diferit. Deci automat se vor descurca bine iarna, dar mai putin bine vara.

Daca ai o masina sport nu iti pune all season. Dar daca ai o masina normala, cuminte, iti recomand all season de top. Cel putin 3-4 ani n-ai stres.