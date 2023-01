Ce am patit cu anvelopele all season Michelin CrossClimate 2 in Austria

V-am anuntat prin vara ca am trecut la anvelope all season si mi-ati spus ca la iarna o sa regret. A venit iarna, m-am intors din Austria si vreau sa va spun experienta mea cu anvelopele Michelin CrossClimate 2 pe zapezile din Austria, Germania, Italia si Slovenia.

Dupa un concediu reusit de o saptamana in care am vizitat patru tari, ne-am dat cu sania pe o partie de 14km in Austria si am vizitat cateva atractii importante (cel mai misto a fost in Stuttgart la muzeul Mercedes), am revenit in tara placut impresionat de aceste anvelope. Am avut noroc sa prindem o vreme frumoasa, cu zapada din abundenta si chiar viscol intr-o seara.

Nu o sa va plictisesc prea tare. Eram sigur pe mine si pe anvelope, iar anul trecut am fost in aceeasi locatie dar cu anvelope Nokian WR D4, deci am termen de comparatie. Asadar, va pot spune ca pe o vreme nu tocmai blanda, nu am derapat si nici nu am intrat in primul copac, asa cum mi-a spus cineva in comentarii pe Facebook.

Masina s-a comportat exemplar pe zapada proaspata, gheata, flescaiala si chiar m-a prins un viscol intr-o noapte. Va las video. Mergeam cu peste 80km/h fara nici un stres, masina fiind foarte stabila.

A intrat ESP-ul doar cand am urcat pe un drum mai dificil in Italia, dar daca plecam mai usor de pe loc nu se mai intampla asta. Secretul este sa plecati usor de pe loc astfel incat sa nu pierdeti aderenta.

Am observat ca la franare sunt eficiente doar daca nu calc brusc pedala. Dar asta este valabil si pentru anvelopele de iarna. Cert este ca am simtit ca franeaza mai greu in situatii limita in comparatie cu o pereche dedicata de iarna, dar la fel, daca conduci atent si franezi usor din timp nu exista probleme. Nu a fost ceva care sa ma faca sa ma simt in pericol sau ca nu voi avea control la franare. Si realist sa fiu, mai mult conteaza soferul decat anvelopa.

In clipul de mai sus era inghetat pe jos si a inceput sa ninga. Eram patru oameni in masina si am facut un kickdown. Se vede ca a intrat ESP-ul. Era si normal pe gheata si oricum nu puteai sa mergi mai tare de atat decat daca aveai anvelope cu tinte.

In concluzie, dupa 4200km intr-o saptamana, sunt placut surprins de calitatile acestor anvelope. Le-am folosit si la 40 de grade dar si la minus multe grade in perioada asta. Am trecut prin toate temperaturile si conditiile meteo si va garantez ca nu o sa aveti probleme cu ele.

Asa cum am spus si la primele impresii, daca alegeti sa va puneti anvelope all season luati ceva de calitate, cele mai scumpe daca se poate. Nu va puneti anvelope boschet ieftine. In afara de brandurile de top precum Michelin, Continental, Goodyear, Bridgestone sau Pirelli, mai sunt si alte branduri bune mai ieftine. Eu le zic brandurile de mijloc, excelente pentru un om normal care nu abuzeaza de masina.

Branduri precum: Vredestein, Nokian, Uniroyal, Firestone, Semperit, Kelly, Dunlop, BF Goodrich, Kleber, Falken.

Oricum va las pozele de mai jos sa vedeti fiecare in ce grup este bagat. Totusi, evitati brandurile super ieftine precum: Tigar, Strial, Taurus, Riken, Barum, Debica, Sava, Viking, Gislaved si altele. Chiar daca acestia produc anvelope de ani de zile pentru orice tip de masina, cu multe dintre ele am mers pe masina personala si nu am fost deloc multumit, deci nu le pot recomanda. Nu stiu altii ce parere au despre ele, eu nu le pot recomanda.

Repet, sunt multumit de ele, n-am intrat in primul copac cum mi-a zis un cititor, n-am derapat, nu mi-am blestemat zilele ca le-am ales si nici n-am ramas blocat pe undeva. Mai jos va las un colaj de poze din concediu din Italia, Austria si Slovenia.