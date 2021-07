Elon Musk confirma – orice masina va putea folosi statia de Superchargere

Cu o singura conditie: producatorii sa suporte costurile. Stiti bine ca avem si in Romania statii rapide de incarcare pentru Tesla. Am vorbit despre ele AICI si AICI. Totusi, nu stiam sigur daca si alte masini le vor putea folosi. Se pare ca da.

Trebuia doar ca producatorul masinii sa suporte niste costuri, spune Elon Musk. Tesla foloseste un incarcator diferit fata de ceilalti producatori de masini electrice. In SUA au un port proprietar pe care il folosesc inca de la inceputuri cand nu existau alte tipuri.

In Europa folosesc portul CCS pe care il vedem pe mai toate masinile electrice noi fiind si cel care suporta o incarcare mai rapida. Deci in Europa nu ar fi problema de costuri suplimentare ci doar in SUA, unde Tesla foloseste alt conector, iar ceilalti producatori trebuie sa ofere un adaptor.

Cam cum se intampla cum cu portul Lightning si USB Type C.