Elon Musk a cumparat 9% din actiunile Twitter

Si la scurt timp dupa achizitie, compania a crescut cu 24%. Asta inseamna sa ai putere.

Elon Musk foloseste Twitter de foarte multi ani si este activat acolo. Acolo posteaza tot timpul cand are ceva de spus. Faptul ca a cumparat o mica parte din aceasta retea de socializare indica faptul ca are incredere in ea. De asemenea, Twitter are la randul ei de castigat mai ales ca in trecut a avut mici probleme financiare.

Musk insa a castigat enorm deoarece s-a imbogatit cu peste 1 miliard de dolari dupa aceasta achizitie, dat fiind faptul ca actiune Twitter au crescut.

Tot Musk a criticat cu scurt timp inainte reteaua, spunand ca nu respecta principiile de libera exprimare si ca acest lucru submineaza in mod fundamental democratia. Chiar el a scris asta pe Twitter, iar la scurt timp, hop, a cumparat niste actiuni.

Diverse site-uri au incercat sa descrie actiunile lui Musk, unii spunand ca este vorba doar de o simpla strategie de marketing, iar altii ca este un semn de incredere pe care Musk il are in Twitter.

Noi nu suntem aici sa criticam deciziile lui, dar este interesant cum alege sa faca bani si din piatra seaca.