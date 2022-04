In primele trei luni din 2022 s-au vandut foarte multe masini noi

Primele trei luni din 2022 au fost foarte bune pentru industria auto. Cu tot cu criza, s-au inregistrat mai multe vanzari de masini noi decat in aceeasi perioada din 2021.

Cresterea este atat in UE cat si in Romania, ba chiar in Romania ne putem mandri cu o crestere de 39.57% fata de Q3 2021 in timp ce in UE cresterea a fost de 17%.

Mai exact s-au vandut 365.360 de masini noi in primele trei luni din 2022 in UE si 28.978 de masini noi in Romania. Clasamentul pe Romania arata astfel:

Dacia – 7395

Hyundai – 2667

Ford – 2222

Skoda – 2001

Toyota – 1968

VW – 1838

Renault – 1720

Mercedes – 1005

Peugeot – 947

Kia – 661

Opel, Suzuki, Mazda, Honda, Audi, BMW, Citroen, Seat, Volvo…nu si-au facut loc in acest clasament. Partea buna este ca masinile second hand s-au vandut mai putin. Au fost inregistrate 89.209 exemplare SH, cu 20.82% mai putine decat in aceeasi perioada a anului trecut.

Sursa: Facebook Autocritica