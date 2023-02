Endorfy Omnis – am testat o tastatura de gaming ca pe vremuri

Am primit recent de la Endorfy o tastatura de gaming „cum se faceau pe vremuri, fiule”. Spun asta deoarece acest model m-a facut sa-mi aduc aminte de modelele vechi de tastaturi de gaming, acelea simple care nu aveau nimic de spus, dar erau solide, nu se stricau si le schimbai doar pentru ca te plictiseau.

Cel putin mie asa mi-a dat impresia acest model de la Endorfy. Modelul in sine are un cod greu de retinut, EY5A030 sau o gasiti sub numele Omins. De asemenea, nici cutia in care vine tastatura nu este una pompoasa care sa te atraga daca ar fi sa o vezi pe raftul unui magazin.

Asta ma face sa cred ca brandul Endorfy nu a vrut sa investeasca in imagine. Sau nu au avut bani. Nici nu mai conteaza. Ideea e ca daca vezi tastatura asta pe rafturile unui magazin s-ar putea sa nu o bagi in seama. Cutia dintr-un carton banal cu mici desene pe ea nu o avantajeaza.

Totusi, m-am bucurat atunci cand am ajuns la tastatura. Am dat peste un produs surprinzator de bun calitativ, robust la prima vedere si o senzatie care m-a transportat in trecut.

Tastatura are o baza metalica si va pot garanta ca rezista bine de tot la abuz. A testat-o un prieten…Este una dintre cele mai solide tastaturi pe care am pus mana.

In pachet am gasit si un palmrest care se ataseaza magnetic de tastatura. Nu este moale dar macar e acolo si te ajuta, are o textura faina.

Butoanele sunt dintr-un plastic nu neaparat premium. Aici am simtit senzatia aceea care m-a transportat in timp. Butoanele se simt ca la o tastatura A4Tech veche, sigur le stiti. Este fix aceeasi senzatie, iar la apasare produce un zgomot placut. Avand switch-uri RED sunt silentioase, deci nu trezesti casa atunci cand te joci.

Desi se simt asa cum am descris mai sus, Endorfy spune ca tastele sunt realizate din PBT double shot, adica sunt dintr-un plastic mai rezistent si scrisul nu se va lua prea usor. Acelasi procedeu il foloseste si Razer.

Mi-a placut rotita metalica pentru volum, insa as fi preferat si niste comenzi multimedia dedicate. Trebuie sa le actionezi cu Fn apasat ca sa functioneze.

Evident, are iluminare care poate fi controlata din taste, deci nu are soft dedicat, iar layout-ul este unul clasic. Nu ai cu ce sa te obisnuiesti, nu este ceva nou.

Pe spate o sa observi doua picioruse pentru inaltime. Sunt doua pe fiecare parte pentur ca iti ofera doua unghiuri diferite, ceea ce mi se pare dragut. Tot pe spate, integrat cumva, se afla si accesoriul cu care poti scoate tastele.

De mentionat ca are cablu detasabil si functii macro, deci plusuri. In rest tastatura nu iese cu nimic in evidenta. Mi se pare o solutie simpla, eleganta as putea spune, pentru cei care vor o tastatura solida de gaming pe care sa se bazeze in meciurile competitive. Gamerii stiu de ce.

Pretul recomandat este in jur de 470 lei si va fi disponibila in curand.