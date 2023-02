Vodafone aduce suport pentru 5G si VoLTE pe telefoanele Pixel

Telefoanele Pixel au probleme in Europa cu semnalul si anumite tehnologii, cum ar fi 5G si VoLTE. Am tot vazut pe forumuri si grupuri de Facebook cum utilizatorii de Pixel se plang de aceste probleme. Vodafone vine in ajutor.

Google isi extinde contractul cu Vodafone, astfel ca produsele lor vor fi disponibile prin Vodafone si automat vor avea suport pentru tehnologiile mai sus mentionate. Practic poti sa-ti cumperi la abonament telefoane Pixel sau alte produse de la Google.

Nicaieri in comunicatul de presa trimis de Vodafone nu scrie ceva despre Romania. De fapt, stim doar ca se extind in Europa dar nu stim exact in ce tari. Interesant. Probabil vor sa afle unde se vand cele mai multe telefoane Pixel si vor intra pe pietele respective, nu am idee.

Era sa uit. Va putea fi utilizat si serviciul de mesagerie RCS, care se foloseste de tehnologia Google Jibe Cloud. Dar repet, nu stim inca unde, cand si cum, dar stim ca se va intampla mai devreme sau mai tarziu.