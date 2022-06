Este oficial! Statele membre UE au votat ca din 2035 sa se renunte la motoarele termice

Este mai mult decat oficial. Statele membre UE au votat in aceasta noapte, planul Comisiei Europene de a reduce la zero emisiile de CO2 la masinile noi incepand cu anul 2035.

Pe scurt, din 2035 nu se va mai vinde nici o masina noua cu motor termic. Toate vor fi electrice. TOATE! Exista totusi o exceptie, la solicitarea Germaniei si Italiei, c ain cazul in care vor reusi sa adopte un combustibil sintetic, acesta sa fie lasat liber pentru exploatare. Nemtii lucreaza la un combustibil sintetic care nu va elimina deloc gaze cu efect de sera.

S-a mai votat si scutirea de obligatii in materie de CO2 pe 5 ani pentru producatorii de nisa sau care produc mai putin de 10.000 unitati pe an. Adica brandurile de lux in special.

Asadar, din 2035 nu se vor mai vinde masini pe motorina sau benzina NOI. Vor fi inca disponibile actualele masini, dar cine doreste o masina noua va putea cumpara DOAR electrica.

Sursa: G4Media