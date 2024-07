Elve╚Ťia se al─âtur─â unor ╚Ť─âri europene ├«n adoptarea software-ului open-source prin implementarea legii „Federal Law on the Use of Electronic Means for the Fulfillment of Government Tasks” (EMBAG).

Aceast─â lege inovatoare impune ca institu╚Ťiile publice s─â foloseasc─â software open-source ╚Öi s─â publice codul surs─â al programelor dezvoltate de sau pentru ele, cu excep╚Ťia cazurilor ├«n care drepturile altor p─âr╚Ťi sau problemele de securitate intervin.

Legea urm─âre╚Öte s─â sporeasc─â transparen╚Ťa, securitatea ╚Öi eficien╚Ťa ├«n cadrul opera╚Ťiunilor guvernamentale. Procesul de adoptare a ├«nceput ├«n 2011, c├ónd Curtea Suprem─â Federal─â a Elve╚Ťiei a lansat aplica╚Ťia sa, Open Justitia, sub o licen╚Ť─â open-source, ceea ce a provocat reac╚Ťii negative din partea companiei de software juridic Weblaw. Dup─â ani de dezbateri politice ╚Öi legale, EMBAG a fost ├«n sf├ór╚Öit aprobat─â ├«n 2023.

Profesorul Dr. Matthias St├╝rmer, directorul Institutului pentru Transformarea Sectorului Public de la Universitatea de ╚śtiin╚Ťe Aplicate din Berna, a fost unul dintre principalii sus╚Ťin─âtori ai acestei legi, consider├ónd-o „o oportunitate extraordinar─â pentru guvern, industria IT ╚Öi societate.” St├╝rmer este de p─ârere c─â aceast─â reglementare va aduce beneficii multiple, inclusiv reducerea dependen╚Ťei de furnizorii de software pentru sectorul public, extinderea solu╚Ťiilor digitale pentru companii ╚Öi, poten╚Ťial, sc─âderea costurilor IT, oferind astfel servicii mai bune pentru cet─â╚Ťeni.

Mi se pare o idee bun─â de luat ├«n calcul ╚Öi la noi, unde REVISAL – softul de raportare a contractelor de munc─â, folosit de to╚Ťi angajatorii – era realizat de TeamNet, firma lui Sebastian Ghi╚Ť─â, care refuza accesul statului ├«n back-office. ­čÖé

Sursa