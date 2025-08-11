PCI Express 8.0 intră în dezvoltare și promite lățimi de bandă de până la 1 TB/s

Cu toate că standardele PCIe 6.0 și 7.0 nu sunt considerate necesare și nu au fost până acum implementate pe platforme comerciale, consorțiul PCI-SIG anunță demararea procesului de dezvoltare pentru PCIe 8.0.

Specificațiile de bază au fost deja stabilite, iar viitorul standard va permite atingerea unor lățimi de bandă de până la 1 TB/s, în mod bidirecțional, într-o configurație cu 16 lane-uri. Totodată, pentru a asigura o creștere atât de mare a lățimii de bandă și a menține stabilitatea și integritatea semnalului, PCIe 8.o va aduce unele schimbări și la nivelul conectorului fizic, însă fără a afecta compatibilitatea inversă. Cu alte cuvinte, hardware-ul dezvoltat pentru viitorul standard va continua să funcționeze și pe iterațiile mai vechi ale acestuia, însă cu reducerea performanțelor.

Bineînțeles, pe lângă creșterea lățimii de bandă, PCIe 8.0 va aduce și multe alte îmbunătățiri. Latențele vor scădea, iar eficiența energetică va crește, însă standardul va fi finalizat cel mai devreme în 2028, urmând a fi testat și integrat din 2030 sau mai târziu. Cel mai probabil, nu îl vom găsi integrat pe PC-urile desktop din următorul deceniu, însă are toate șansele să fie utilizat în datacentere pentru inteligența artificială și în alte aplicații de înaltă performanță. La momentul actual, plăcile video și SSD-urile de abia dacă reușesc să satureze lățimea de bandă a PCIe 5.0, iar PCIe 6.0 sau un alt nou standard de conectare nu-și au rostul.

Via Techspot