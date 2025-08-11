Socket-ul AMD AM6 va introduce suport pentru procesoarele Zen 7, PCIe 6.0 și memorii RAM DDR6

Programat pentru lansare în 2028, socket-ul AM6 va aduce numeroase noutăți și va reprezenta cel mai mare salt al AMD de până acum.

În primul rând, pentru a îmbunătăți capacitatea de alimentare și lățimile de bandă ale PCIe și ale memorie RAM, numărul de pini la nivelul socket-ului va crește cu 22%, de la 1718, cât este acum pe AM5, la 2100, însă dimensiunile socket-ului vor rămâne similare. Astfel, AM6 va fi compatibil cu sistemele de răcire actuale și probabil că nici nu va necesita noi adaptoare.

Cât despre alimentarea viitoarelor procesoare, AMD se pare că urmărește creșterea limitei de la 170 W la peste 200 W, permițând integrarea unui număr mai mare de nuclee, dar și atingerea unor frecvențe foarte mari, apropiate de pragul de 7 Ghz. Totodată, lansarea platformei va coincide și cu introducerea PCIe 6.0 și DDR6 și este foarte probabil ca toate plăcile de bază AM6 să suporte aceste standarde.

Momentan, însă, AMD nu a făcut publice specificațiile AM6 și Zen 7, așadar informațiile de până provin din surse neoficiale și din brevetele înregistrate de companie. Însă, în ciuda acestor ambiții, AMD va continua să suporte actuala platformă și să lanseze cel puțin încă o generație de procesoare pe AM5.

Via Techspot