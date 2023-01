Cum să faci un pas către un management IT eficient?

Echipa IT copleșită de sarcini de bază repetabile nu ar fi eficientă. Când ai sau lucrezi într-o echipă calificată, vrei ca abilitățile tale să fie folosite, vrei să-ți dezvolți abilități și să nu te ocupi de lucruri care pot fi făcute mai rapid și în fundal. Pentru a putea face acest lucru, aveți nevoie de un sistem adecvat, astfel încât să vă puteți concentra pe provocările reale și să aveți grijă de infrastructura IT a organizației dumneavoastră.

Care sunt modalitățile de aprofundare a cunoștințelor în domeniul managementului IT?

Noi, la MWT Solutions, avem experiență în lucrul cu sisteme de management IT din 2007. Suntem distribuitori de soluții ManageEngine în România, Cehia, Slovacia, Ungaria și Polonia. În plus, oferim și o gamă întreagă de servicii care sunt legate de produsele ManageEngine. În momentul de față organizăm 3 webinarii, complet gratuite. Vom vorbi despre managementul eficient în organizarea și automatizarea fluxurilor operaționale. Zilnic, de-a lungul anilor, am învățat din situațiile și experiențele clienților noștri, astfel încât să putem educa în continuare despre bunele practici și obiceiuri. Sunteți gata să aflați mai multe? Înregistrează-te în orice moment aici!

Ce veți învăța în cadrul acestor webinarii?

Vedeți cât de ușoară și clară este urmărirea proceselor, știți întotdeauna ce se întâmplă cu biletul și cine se ocupă în prezent de el. Toate informațiile necesare vor fi trimise către AD. Nu vă faceți griji cu privire la crearea manuală a fiecărui cont de computer sau utilizator. Reduceți șansele de erori în sistemul dvs., vedeți cât de benefică este adăugarea de puncte finale la Active Directory.

Prin acest webinar dorim să vă arătăm și cum puteți:

întări practicile ITIL din organizație,

să vă creați o bază stabilă în drumul securității cibernetice

să automatizati asset managementul robust de care aveți nevoie

Prin crearea de flow-uri automatizate, într-un ecosistem de aplicații care guvernează operațiunile în compania în care activați, puteți obține următoarele beneficii:

Reducerea OPEX și CAPEX

Creșterea capacității departamentelor IT

Colaborarea directă între diverse departamente (HR, Achiziții, Marketing, Management, Administrativ etc.) pentru a reduce numărul de întârzieri și erori.

Creșterea securității în interiorul companiei – Alerte și acțiuni automatizate în funcție de nivelul problemei

Să aveți o viziune holistică asupra sistemelor, echipamentelor și utilizatorilor fără a fi nevoie să pierdeți timpul în ședințe de audit

Cum puteți participa la seminariile noastre web axate pe managementul IT?

Este necesară înregistrarea, deoarece vă vom trimite linkurile de participare în ziua webinarului.

Verificați pagina evenimentului pe care am creat-o pentru aceste webinarii, aflați mai multe despre ce este planificat în agendă și înregistrați-vă pentru a nu rata nimic.

Doriți să vorbiți cu noi în continuare? Scrieți-ne la [email protected], vom fi bucuroși să vorbim mai departe despre sistemele de management IT.

Articol scris in colaborare cu MWT Solutions