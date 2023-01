Acer Nitro XV252Q – monitor Full HD de 25 inch la 280Hz

In 2011 sau 2012 am luat contact cu un super monitor 3D de la Acer. Tin minte ca era format din doua panel-uri lipite si avea niste tehnologii foarte misto la vremea aia. De atunci cred ca doar doua sau trei modele am mai vazut. Acum am primit la un test un monitor relativ simplu, de gaming, dar cu 280Hz.

Monitoarele Full HD sunt inca o alegere inteleapta daca ai un buget restrans sau daca configuratia ta nu iti permite sa te joci pe rezolutii mai mari. Preturile la monitoarele Full HD au scazut si astazi poti sa-ti iei un monitor cu 144Hz FHD la 600-700 lei, lucru imposibil de realizat acum 4-5 ani.

Astazi monitoarele sunt ieftine si inclusiv cele QHD au preturi foarte mici. Un pic peste 1000 lei si gasesti monitoare foarte bune. Totusi, acum vorbim despre un Acer relativ simplu dar cu o specificatie cheie interesanta: 280Hz prin Overclock, pe un panou IPS cu HDR400, FreeSync Premium si doar 0.5ms timp de raspuns.

Acesta vine ambalat intr-o cutie simpla de carton cu cateva specificatii la vedere, dar ma bucur ca la interior am gasit tot ce aveam nevoie: cablu de alimentare clasic, un HDMI si un DP. Monitorul este compus din doar trei parti: monitor + picior + talpa. Se asambleza in 2 minute.

O sa observi ca monitorul este foarte usor, iar talpa + picior sunt foarte solide. Montate, vei obtine un monitor solid, aspectuos dar cu reglaje minime. Poti doar sa-l inclini pe fata sau pe spate, nu are reglaj pe inaltime.

Ramele sunt destul de inguste iar per total el arata bine, ca orice alt monitor. Nu iese cu nimic in evidenta.

Pe partea de conectica dispune de 2x HDMI, 1x DP, 1x jack audio si atat. Alimentarea este pe cablu normal de PC, sursa lui fiind de la interior. Cumva e bine ca nu ai un transformator pe jos care sa te incurce, dar si in caz ca se arde trebuie desfacut tot monitorul.

Mai are doua boxe amplasate sub el pe rama din fata. Se aud decent, ca la orice alt monitor de acest gen. Sa nu aveti asteptari de la ele.

Imaginea este buna pentru un Full HD. Panoul IPS isi face treaba bine si este de calitate, in sensul ca incearca sa reproduce negrul cat mai bine incat sa nu para un gri, iar timpul de raspuns este bun. Culorile sunt specifice unui IPS, iar setarile sunt cat se poate de simple.

Am folosit un tester pentru luminozitate ca sa masor nivelul maxim si daca este iluminat uniform. Doar in coltul dreapta jos am obtinut un nivel diferit de luminozitate, restul ecranului este iluminat uniform si chiar am obtinut 420nits valoare maxima. Not bad! Din pacate nu am putut testa si acuratetea culorilor pentru ca nu este atat de sofisticat acest tester.

Meniul arata ca in pozele de mai jos si este simplu. Pozele fac cat 1000 de cuvinte:

Datele tehnice oficiale sunt urmatoarele:

Diagonala – 24.5 inch

Panou – IPS

Rata refresh – 280Hz

Rezolutie – 1920 x 1080 pixeli

Color Depth – 8bit

Contrast nativ – 1000:1

Luminozitate – 400 nits

Difuzoare – 2

Porturi – 2x HDMI, 1x DP, jack 3.5mm

Monitorul are un cost de 1313 lei la PC Garage si personal consider ca are cateva avantaje:

280Hz

panoul IPS de buna calitate

AMD FreeSync Premium

HDR400

Ca dezavantaje o sa ma leg doar de rezolutia Full HD, care incepe sa nu mai fie atat de cautata. Plus ca diferenta dintre FHD si QHD este mare, iar preturile nu mai sunt o problema.