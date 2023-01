Microsoft nu va mai vinde licente de Windows 10 incepand cu luna viitoare

Si nici descarcarea imaginii OS -ului de pe site-ul oficial nu va mai fi disponibila.

Cel mai probabil cei care doresc sa achizitioneze acest sistem de operare vor fi nevoiti sa apeleze la site-uri third party si sa aiba deja imaginea (ISO-ul) sistemului de operare disponibila local sau tot de pe un site third party. Posibil ca si preturile de pe aceste site-uri sa creasca odata ce intra in vigoare aceasta politica.

Personal mi-am facut actualizarea de la Windows 10 la 11 fara a cantari foarte mult decizia. Inca o regret din varii motive precum actualizari care provoaca BSOD sau meniuri intortocheate care nu vad de ce au trebuit modificate. Sfatul meu este ca daca Windows 10 este sistemul pe care planuiti sa-l folositi de acum inainte, sa cumparati ca backup o cheie si sa descarcati ISO-ul pe care sa-l pastrati undeva pana cand veti avea nevoie de el. Pe GoodOffer24 o licenta de Windows 10 Pro costa momentan aproximativ 20 de euro, iar cu discount pana pe 31 ianuarie 15.77 euro (cod promo GNEW).

Revenind strict la Microsoft, ieri compania a anuntat ca vor concedia aproximativ 10.000 de angajati, iar decizia de a opri vanzarile de Windows 10 la prima vedere nu pare sa aduca vreun profit pe termen scurt cel putin. Sistemul de operare se va bucura de suport pana pe 14 octombrie 2025. Tot recent Windows 7 si Windows 8.1 au ramas fara suport.

Raportat la Windows 11, trebuie luat in considerare si faptul ca acesta este mai pretentios cand vine vorba de cerinte minime, mai ales pe partea de procesoare.

Conform Steam, in randul gamerilor Windows 10 este preferat cu un procent de peste 65%, iar Windows 11 peste 28%.

[sursa1][sursa2]