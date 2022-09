Am facut 4200km in concediu cu masina – consum, experienta si de ce avionul nu a fost o solutie buna

Alex va povestea cum a facut 5000km in concediu cu masina. La scurt timp am mers pe urmele lui in Slovenia si putin in Italia, tot cu masina, dar cu plecare de acasa din Bucuresti. Usor nu a fost, dar avionul a iesit din schema imediat. Va explic.

Dupa ce am vazut clipul asta, si eu si Alex ne-am zis ca ceva nu este in regula. Un concediu cu masina prin Europa nu este usor, mai ales daca esti cu familia. Trebuie sa te pregatesti un pic si in primul rand trebuie sa-ti placa sa conduci. Dar nu este nimic gresit sa faci asta. Sau poate asa am inteles eu si Alex povestea lui Dan. In fine, salut Dan in cazul in care citesti asta, nimeni nu are nimic cu tine, doar suntem prieteni de atatia ani 🙂

Aici este avantajul nostru, al meu si al lui Alex. ca ne plac masinile dar si condusul in sine. Povestea lui Alex o aveti, iar acum va ofer si varianta mea pentru un drum similar.

Asadar, o saptamana am uitat de lucru de la birou. Mi-am luat nevasta in masina si hopa in Slovenia. Ne-am planificat din timp plecarea. Am vrut sa vedem si altceva in afara de Grecia sau de balaceala in general. Din pacate serviciul sotiei nu ne-a permis mai mult de o saptamana de concediu, iar data era fixa.

Ne-a prins concediul fix in luna august. Cea mai aglomerata si cea mai scumpa luna de concediu. Credeam ca este un mit, dar nu. Este extrem de aglomerat peste tot. Iar preturile la cazari sau la mancare pot fi si cu 50% mai mari in perioada asta decat in iunie sau septembrie chiar.

Planul a fost asa: ne luam cazare in Bled in Slovenia si de acolo mergem in diferite locatii. Ne-am facut un plan pe zile pe care l-am respectat in proportie de 80%. Fiind la o ora distanta de Italia si Austria am decis sa mergem si pe acolo.

Bled este o statiune foarte populara din Slovenia si poate cea mai scumpa. Lacul este atractia principala si credeti-ma, stai intr-o coloana de masini intre 10 si 30 de minute ca sa strabati 2-3km cat are statiunea pana la primul giratoriu care te scoate pe autostrada.

Noi ne-am luat cazare la 3km de Bled, un pic mai sus, unde am prins niste preturi excelente. Nu inteleg de ce lumea se aglomereaza fix in Bled, cand pentru o distanta foarte mica (poti merge si pe jos daca vrei) poti sa iti iei cazare in primul satuc. 2000 lei am platit pentru o saptamana, o cazare cu de toate intr-o pensiune foarte draguta si cu un view superb. Ah, si cu mic dejun extra daca voiam, dar nu era cazul ca aveam Lidl langa noi.

Am platit foarte putin tinand cont ca vorbim de Bled. Numai sa vedeti pe Booking ce preturi sunt in august acolo. Zici ca toata planeta si-a luat cazare in Bled si nu mai exista nimic pe langa, mai ieftin si mai linistit.

Si sa nu ziceti ca sunt rau, va las link AICI cu cazarea, ca poate vreti sa mergeti si voi si sa evitati aglomeratia. Chiar recomand, este liniste si gazda e de nota 10.

Din Bucuresti si pana in la cazare am facut 1412km intr-un timp total de 15 ore. Am plecat noaptea pe la ora 23:00 din Bucuresti si am ajuns pe la pranz acolo. Am condus in doua ture, eu pana la in Ungaria si de acolo Maria pana aproape de cazare cand am facut iar schimb.

Kilometrajul cand am plecat de acasa

Mi-am propus sa nu alimentez deloc in Ungaria (nu am vrut, de-al dracu) asa ca am facut prima alimentare in Slovenia la primul Petrol. Petrol sunt benzinariile lor cum este la noi Petrom. Mi s-a aprins becul de motorina cand mai aveam 10km pana la benzinarie. In total am facut cu 52 de litri 1152km. Deci mai puteam sa merg putin pana sa raman in pana prostului, dar n-am vrut. Am alimentat cu motorina extra de la OMV (huo, ai bani) si planul era sa ma opresc tot la OMV in Slovenia, dar uite ca s-a aprins becul cu 50km mai devreme decat estimasem eu si n-am vrut sa risc. Primul OMV din Slovenia cand intri din Ungaria este ASTA.

Apropo, la ei la Petrol pretul era plafonat. Toate benzinariile Petrol aveau acelasi pret la motorina. Am platit 1.6 euro pe litru, iar la OMV toate sareau de 1.8 euro pe litru. Apropo, buna rau motorina de la Petrol. Va recomand. Cel putin pe Reno se comporta super bine.

Bun, nu o sa va povestesc tot ce am facut, dar in fiecare zi am fost intr-o alta locatie cu masina. Altfel nu te poti deplasa in liniste. Si au urmat dupa cum urmeaza, cu plecare de la locatia pusa mai sus:

Cazare – Postojna Cave – Predjama Castle – cazare

Cazare – Kranjka Gora – Lago di Fusine Superioare/Inferioare (sunt in Italia astea) – inapoi la Kranjka Gora si am schimbat directia spre Trenta – Soca si am urcat la Mangart unde ai un view superb de la aproape 2000m spre Italia si vezi ambele lacurile Fusine. Drumul este senzational. Platesti 10 euro sa intri pe el, ai o singura banda si de urcare si de coborare si alveole in care sa te bagi in caz ca te intalnesti cu alta masina din fata. Nu ai deloc vizibilitate in unele viraje si trebuie sa claxonezi ca sa iti faci simtita prezenta. Drumul este super, te opresti din metru in metru sa admiri peisajele si sa faci poze. View cu lacurile Sus la Mangart Sus la Mangart Drumul spre Trenta Fusine Inferiore

Cazare – Ljubljana – cazare – un oras dragut, nu difera mult de bucuresti dar poti sa iei telecabina si sa-l vezi de sus.

Cazare – Venetia – cazare – ne-a prins furtuna in Venetia. N-am apucat sa facem nimic, nici sa parcam masina. Ne-am plimbat prin Italia, am mancat o pizza din Lidl si ne-am intors acasa. Pe drum la intoarcere ne-am oprit intr-un satuc din Slovenia si am luat cina.

Cazare – Bohinj – cazare – este un lac superb. Merita sa-l vizitati. Am stat putin ca ne-a prins ploaia. Ne-am intors in Bled, am mancat o prajitura si ne-am odihnit.

Cazare – o frana la nasi (Darius si Andra) in Timisoara ca tot era in drum si dupa Bucuresti

Ca idee, cand am ajuns dimineata in Bucuresti, am vazut la ProTV urmatorul titlu „Furtuni dupa canicula in Europa”. S-a intamplat sa aud ca au fost 7 morti dupa ce o furtuna a lovit o parte din Slovenia, Austria si Ungaria. Deci am plecat LA FIX de acolo. Ca idee, dupa ce am plecat de la Darius ne-a prins o ploaie pe autostrada incat nu vedeam nimic, mergeam cu 50 la ora pe autostrada. Va dati seama ce a fost in vest?

Bun, in total am facut 4170km cu 202 litri de motorina consumati. Am avut un consum mediu de 4.5% la dus si 4.8% la intoarcere. Daca ar fi fost luam avionul si sa procedam clasic si sa inchiriem masina, costurile ar fi fost mult mai mari si am fi riscat si sa nu ajungem la timp din cauza zborului. Am cheltuit 2000 lei pe cazare si inca 2022 lei pe motorina. Ultimul plin a fost in pe la Sibiu, iar pana la Bucuresti n-am consumat decat un sfert de rezervor, deci am putea spune ca am dat mai putin pe motorina ca ce mi-a ramas s-a consumat zilele trecute in Bucuresti. Adica la 2 saptamani distanta. Asa am terminat calatoria, aveti toate datele in poze. Mentionez ca la dus am mers linistit, 110 pe pilot automat. La intoarcere n-am mai tinut cont si am mers normal, 130 pe autostrada constant si mai mult unde s-a putut.

In plus, eu sunt mai explorator de fel, Maria la fel. Cum vedem un view mai deosebit sau un drum mai ciuadat, acolo ne ducem. Intram pe toate drumurile posibile si imposibile, mergem in locatii diferite, ne oprim sa facem poze, avem un confort in masina noastra. Ne-am luat si o perna cu noi in masina ca sa dormim pe rand atunci cand este cazul. Si in Megane chiar ai loc. Tocmai din cauza asta ne-am luat si un Duster, ca sa intram cu el pe drumuri mai grele acolo unde Megane nici nu se gandeste 🙂

Poti sa pleci cand vrei dintr-0 locatie, poti sa iti depozitezi lucruri in masina, poti sa pleci oricand dupa cumparaturi, ai o libertate maxima de miscare atunci cand pleci cu masina TA in concediu. Nu iti este frica daca o atingi de o creanga si se zgarie sau te atinge un bou in parcare si te certi cu firma de la care ai inchiriat masina.

Pe de alta parte, daca ai si un copil sau mai multi si vrei doar sa vizitezi atractiile principale dintr-o tara sau oras, mersul cu avionul este foarte ok. Dar asa cum a spus si Alex:

In primul rand, spre deosebire de altii care si-au dat deja cu parerea despre acest topic in mediul online, eu nu voi sari sus si tare sa va spun care este cea mai potrivita metoda pentru a merge in concediu. Consider ca este un subiect complicat si in primul rand conteaza cat de mult iti place sa conduci, in al doilea rand cati bani dispui pentru concediu, in al treilea rand ce tip de concediu iti doresti, in al patrulea rand cati membrii are familia si lista cu siguranta poate continua. Indiferent daca alegi masina sau avion, vei avea avantaje si dezavantaje.

Tot Alex incheie si sunt de acord cu el:

In ce circumstante recomand un concediu cu masina? iti place sa conduci si partenerul de viata /familia este de acord cu un astfel de concediu

ai o masina pe care te poti baza

te cunosti cat de rapid obosesti la volan si cati km poti conduce pana cand simti starea de oboseala Si insist: fiecare e liber sa isi aleaga modul de transport si tipul concediului. Nu exista o varianta universala si e normal sa fim diferiti, dar sa nu fim snobi cand ne dam cu parerea si sa cantarim bine variantele, ca nu detinem nici care adevarul absolut.

Voi completa si voi spune ca mersul cu masina intr-un concediu de scurta durata este obositor. La inceput poti sa obosesti repede sau sa ai probleme cu spatele. Am patit asta la inceput, acum am deja experienta. Dar trebuie sa va asteptati la asta.

In plus, nu plecati in august! Daca puteti evitati luna asta cu orice pret. Eu n-am putut, asa a fost sa fie.

De asemenea, ar fi de preferat sa va luati o perioada mai lunga ca sa aveti timp sa explorati tot. La mine a fost o saptamana, atat s-a putut din cauza serviciului.

Doar ceva sa mai spun si gata: am vizitat multe locuri unde s-a intrat cu bilet, deci am stat la coada. Pe cuvant de n-am simtit cele mai urate mirosuri posibile. Sa nu mai zica nimeni de romani ca sunt imputiti sau ca nu se spala, ca ce mi-a venit pe la nas de la unii turisti am crezut ca nu-i adevarat, dar aveau haine de firma pe ei.

De asemenea, italienii conduc extrem de prost! Prost! Fugiti de ei! Slovenii sunt ok, conduc bine. Dar de asemenea, nemtii si austriecii sunt pericol pe sosele. N-au nici o treaba cu semnalul sau cu asiguratul in oglinda.

Consider ca ar trebui sa fim mai mandri, sa nu ne mai fie rusine cand spunem ca suntem din Romania. Am vazut destule incat sa nu mai am asa multa simpatie fata de „vestul civilizat” care uneori este mai salbatic decat am putea sa ne imaginam.

*toate pozele au fost facute cu iPhone 13 Pro Max, pentru curiosi

*nu ne-a sponsorizat nimeni concediul, nici OMV, nici Petrol, nici Apple si nici Renault; am plecat pe banii nostri