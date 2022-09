HyperX sarbatoreste 20 de ani de gaming prin reduceri

HyperX a implinit 20 de ani. Nici nu stiam ca au o istorie atat de mare. Pentru a sarbatorii acesti ani frumos, HyperX planuieste sa tina evenimente online si offline in perioada septembrie – octombrie si sa ofere reduceri mari la o varietate de produse.

Vor fi reduceri la tastaturi, mousi, casti, microfoane si accesorii. Puteti intra AICI si sa vedeti mai multe informatii. Inca nu stiu cand incepe campania in Romania, ca abia astept sa prind niste produse de la ei. Teoretic eMAG sau Altex sunt cei care vor oferi cele mai bune reduceri.

Eu v-am anutat de pe acum ca sa stiti. Eventual ma trageti si voi de urechi cand aflati ceva.

Suntem foarte mândri de toată moștenirea pe care am create-o în ultimele 2 decenii. Am ascultat nevoile gamerilor la nivel global, și am învățat de la fiecare produs pe care l-am lasat, astfel încât să fim siguri că întotdeauna livrăm și mai bine. Încercăm să depașim noi granite și să provocăm percepția gamerilor prin parteneriate care să șteargă granița dintre gaming și alte industrii, precum industria muzicală sau industria cinematografică. Gaming-ul nu mai este o nișă, ci este o parte din viața tuturor. În cele din urmă, nu doar fanii, partenerii și industriile care au făcut HyperX ceea ce este astăzi, ci și talentul pe care HyperX l-a încurajat și crescut printre angajați, care a contribuit semnificativ la setarea unor noi standarde.