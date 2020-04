LG a lansat un telefon cu clapeta pentru nostalgici. Se numeste Folder 2, ruleaza Android si are speficatii modeste.

Multe n-ar fi de spus. Este un telefon modest aproape inutil in zilele noastre. Are tastatura clasica T9, nu are touch, camera foto este de 2MP, iar ecranul are 2.8 inch diagonala. Este din plastic, are un ecran secundar monocrom pe spate si baterie o sa tina cateva zile.