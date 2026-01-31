Cum e posibil? Foliile de sticlă sunt mai rezistente la zgârieturi decât ecranele originale!

V-am mai spus, sunt genul de persoană care blindează telefonul cu folie și husă, ca să fie ca noi și peste ani de zile. Și de-a lungul timpului am observat o chestie ciudată…

Și mi-am amintit de ea zilele trecute, când am pus la vânzare un iPhone 13 Pro cumpărat de pe Flip acum trei ani de zile. Carcasa era impecabilă însă pe ecran avea o grămadă de zgârieturi fine și urme de utilizare.

Însă mi-am amintit de ele abia când am dat folia de sticlă jos de pe ecran, folie pusă tot în urmă cu trei ani de zile cand am luat telefonul. Folia impecabilă, ecranul plin de zgârieturi. Și, dacă nu știați, acestea nu se mai văd dacă ai o folie de sticlă peste ele.

Așa am ajuns la întrebarea din titlu: cum e posibil ca o amărâtă de folie de 10 lei (că era din aia de la Auchan, nu aceea ce v-am prezentat-o ultima dată) să reziste mai bine decât ceramic shield glass de la Apple? Nu mai spun că folia avea vreo 3 ani și ecranul telefonului a stat fără folie probabil nici un an, pentru că iPhone 13 Pro s-a lansat în 2021 și noi l-am luat în 2022.

Și nu vorbim aici despre condiții dure de utilizare, că altfel nu avea carcasa impecabilă. Deci probabil a avut o husă, dar nu și folie pe ecran.

Însă da, un lucru e posibil sa fie adevărat: foliile se sparg mai ușor, la șocuri mai mici, dar chiar și așa, o schimbi repede cu una nouă.

Voi ați observat treaba asta?