În sfârșit o folie de sticlă pentru iPhone, ușor de montat fără bule, la preț decent

Sunt genul de persoană care‑și ia un telefon de 6000 lei și pune o husă și o folie de ecran pe el. De preferat cât mai ieftine. Așa‑mi place mie să‑l protejez, chiar dacă sunt conștient că e mai fain fără și se simte mai bine, dar aș vrea să mă țină 2‑3 ani.



Pentru că în ultima vreme cam asta e frecvența cu care schimb telefonul, o dată la doi‑trei ani. Acum am un iPhone 16 Pro, înainte am avut un iPhone 14 și înainte un iPhone 12.

Pe toate am avut folie și husă, așa că atunci când le‑am vândut, acestea s‑au dat repede la prețuri corecte. Și obișnuiam să‑mi iau folie de ecran de la Auchan, marca lor, Qilive. O folie foarte bună, pe care am avut‑o și până acum pe iPhone 16 Pro. Costă în jur de 15 lei.



Problema e că sunt folii clasice, pe care trebuie să le așezi cu mare atenție, că altfel sunt greu de repoziționat și… nu se mai găsesc. Însă de când au apărut foliile dbrand „idiot proof”, au apărut și la alții astfel de folii, care vin cu ghidaj de montare. Nu știu cine le‑a inventat, dar au apărut și la alții.

Ideea e că la dbrand sunt vreo 35 de dolari, însă eu am găsit pentru iPhone 16 Pro, dar și pentru iPhone 17 Pro, o variantă la preț decent. De fapt, așa am și dat de ele, căutând pentru noul iPhone 17 Pro din familie.

Acestea sunt foliile vândute de Kynetic pe eMAG. 77 lei pentru iPhone 16 Pro și iPhone 17 și 81 lei pentru iPhone 17 Pro. Nu știu cine e Kynetic și nu știu de cine sunt produse foliile. Probabil sunt doar un produs chinezesc rebranduit, care poate îl găsim pe Temu sau AliExpress, dar confirm că‑și fac treaba perfect și le recomand. Asta după ce am încercat și o variantă de pe AliExpress care nu se lipea perfect, le‑am încercat pe toate trei și le‑am aruncat la gunoi.

Foliile astea nu-s cele mai ieftine, dar am întrebat pe la magazinile din centrele comerciale și prețurile cerute erau între 100 și 150 lei cu tot cu montaj pentru o singură folie. Aici primești două în pachet.

Voi ce folie de ecran folosiți, dacă folosiți? Ați găsit folii bune, de sticlă, pentru alte modele de telefoane pe modelul acesta de montaj?