Am văzut întunericul: prima dovadă directă a materiei întunecate

După aproape un secol de teorii și căutări, cercetătorii cred că au reușit să „vadă” materia întunecată pentru prima dată.

Echipa condusă de Tomonori Totani de la Universitatea din Tokyo a analizat datele NASA obținute cu telescopul spațial Fermi și a identificat un semnal de raze gamma care se potrivește perfect cu predicțiile pentru particulele ipotetice WIMP (Weakly Interacting Massive Particles).

Observațiile arată o structură halo în jurul centrului Căii Lactee, cu fotoni având energii de aproximativ 20 gigaelectronvolți. Acest tipar nu poate fi explicat ușor prin procese astrofizice cunoscute, ceea ce întărește ipoteza că este vorba despre materia întunecată. Dacă rezultatele vor fi confirmate, descoperirea ar marca un moment istoric: prima dovadă directă a unei substanțe care reprezintă 85% din materia universului, dar care nu interacționează cu lumina și nu face parte din modelul standard al fizicii particulelor.

Totani subliniază că este nevoie de verificări independente și de date suplimentare, inclusiv din alte regiuni bogate în materie întunecată, cum ar fi galaxiile pitice. Pentru comunitatea științifică, aceasta ar putea fi „scena finală” a unui thriller cosmic început în anii ’30, când Fritz Zwicky a sugerat existența materiei invizibile.

Sursa