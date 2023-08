Seria Galaxy S24 s-ar putea intoarce la Exynos

Ice Universe, unul dintre leakerii de serviciu, spune ca Exynos 2400 va sta la baza tuturor celor trei modele Galaxy S24.

O veste nu tocmai buna pentru cei care asteaptau noua gama de flagship-uri Samsung. Exynos este gama de SoC-uri produse in-house, iar de-a lungul anilor reputatia acestora a oscilat intre bune si discutabile. Galaxy S6 a fost primul flagship care a folosit exclusiv doar Exynos, iar incepand cu Galaxy S7 si pana la Galaxy S22 variantele cu Exynos au fost folosite pentru piata din Europa si variantele cu Snapdragon pentru restul pietelor. Actuala serie Galaxy S23 a utilizat exclusiv SoC-ul Snapdragon 8 Gen2 si in mod nesurprinzator, s-a vandut foarte bine.

Exynos2400 Frequency, 100% sure

3.16GHz, 2.9GHz, 2.6GHz,1.95GHz — ICE UNIVERSE (@UniverseIce) August 29, 2023

Ramane intrebarea de ce Samsung revine la modelul dublului standard. Nu exista nici un raspuns oficial, dar cel mai probabil e vorba de costuri, SoC-ul Exynos fiind produs de ei va fi mult mai ieftin, iar Snapdragon 8 Gen3 se presupune ca va costa 200$.

Strict personal am avut experiente mixte cu chipset-uri Exynos: Galaxy S8 a fost in regula, dar Galaxy S22 a fost un dezastru. Ramane de vazut Exynos 2400 in ce categorie va intra.

[sursa]