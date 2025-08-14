Gamerii sunt impresionați de Battlefield 6 și au înregistrat peste 600.000 de precomenzi doar pe PC

Ca urmare a recepției pozitive din open beta, Battlefield 6 doboară recorduri de vânzări încă din faza de precomandă. A ajuns numărul unu în topul vânzărilor de pe Steam, înregistrând peste 600.000 de precomenzi, adică echivalentul a 35 milioane de dolari, conform estimărilor făcute de analiști. Bineînțeles, jocul poate fi achiziționat și pe alte platforme și pare să crească rapid în popularitate și pe console.

Judecând pe baza impresiilor din online, a cifrelor din faza de precomandă și mai ales a interesului crescut din open beta, Battlefield 6 are toate șansele să readucă franciza pe linia de plutire și să depășească detașat principalul rival – Call of Duty. În mod deosebit, gamerii par să aprecieze revenirea la mecanica clasică din Battlefield, hărțile complexe și echilibrate, dar și armele și shooting-ul, care se prezintă mai bine ca niciodată.

Dacă nu va suferi vreo amânare, jocul se va lansa pe 10 octombrie pentru PC, PlayStation 5 și Xbox Series X|S.