Samsung anunță primul TV de 115″ cu tehnologie micro RGB la prețul de 32.000 de dolari

La mai bine de jumătate de an de la dezvăluirea micro RGB în cadrul CES 2025, Samsung a introdus într-un final primul televizor prevăzut cu noua tehnologie de backlightning. Este vorba despre un model cu diagonală de 115 inci (292 cm), foarte bine dotat, dar și foarte scump, având un preț de aproximativ 32.000 de dolari.

Spre deosebire de backlight-urile LED convenționale, care includ maxim câteva sute de LED-uri în spatele panoului LCD, tehnologia micro RGB aduce milioane de LED-uri roșii, verzi și albastre cu dimensiuni de 100 de micrometri. Astfel, controlul iluminării este mult mai precis, contrastul este mult mai bun, ajungând să fie comparabil cu cel al panourilor OLED, iar acuratețea culorilor este îmbunătățită simțitor și acoperă 100% din spectrul BT.2020. Cu alte cuvinte, tehnologia micro RGB permite obținerea unei calități foarte bune a imaginii, dar fără dezavantajele specifice OLED: luminozitate redusă, retenție de imagine și burn-in. Însă, din păcate, televizoarele cu backlight-uri micro RGB sunt momentan foarte greu de fabricat, iar pentru o lungă perioadă de timp vor avea costuri prohibitive.

În ceea ce privește restul specificațiilor, noul model micro RGB de la Samsung aduce rezoluție 4K cu rată de refresh de 144 Hz, suport HDR10+, configurație audio cu 4.2.2 canale și putere de 70 W, patru porturi HDMI 2.0, respectiv conectivitate Wi-Fi și Bluetooth. Bineînțeles, televizorul integrează și toate celelalte noutăți ale Samsung pe partea de funcții smart, inclusiv cele accelerate de inteligența artificială.

Televizorul micro RGB de la Samsung va debuta inițial în Coreea de Sud la un preț de aproximativ 32.000 de dolari, iar în următoarele luni și în Statele Unite. Cel mai probabil, vor fi lansate modele micro RGB și cu diagonale mai mici, însă compania sud-coreeană nu a anunțat planuri concrete în acest sens.

