CEO-ul Take-Two declară că este „aproape convins” că GTA VI nu va suferi o nouă amânare

Inițial, Grand Theft Auto VI era programat pentru lansare în toamnă, însă unele probleme neprevăzute au dus la amânarea debutului până în luna mai a anului viitor. Bineînțeles, gamerii au fost extrem de dezamăgiți de acest anunț, iar în ultima vreme, din cauza lipsei de noutăți din partea Rockstar, au început să speculeze o nouă posibilă amânare.
Așteptările pentru următorul Grand Theft Auto sunt extrem de mari, fiind preconizate încasări de ordinul miliardelor de dolari, iar din acest motiv Rockstar și publisher-ul Take-Two sunt foarte precauți și doresc să aibă o lansare cu cât mai puține probleme. Totuși, această abordare precaută nu înseamnă neapărat că sunt șanse mari ca jocul să fie din nou amânat.
Într-un interviu acordat recent CNBC, Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two Interactive, a declarat că este aproape convins că GTA VI nu va suferi o nouă amânare. Nu a oferit detalii cu privire la motivele exacte ce au stat în spatele primei amânării, însă a ținut să menționeze că interesul pentru franciză este continuă creștere și că dezvoltarea GTA VI avansează conform așteptărilor.
Dacă nu va fi amânat din nou, GTA VI va sosi pe Xbox Series X|S și PlayStation 5 pe 26 mai 2026, urmând ca ulterior, cu o întârziere de doi, trei ani, să ajungă și pe PC.
Via Tweaktown
