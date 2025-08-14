CEO-ul Take-Two declară că este „aproape convins” că GTA VI nu va suferi o nouă amânare

Inițial, Grand Theft Auto VI era programat pentru lansare în toamnă, însă unele probleme neprevăzute au dus la amânarea debutului până în luna mai a anului viitor. Bineînțeles, gamerii au fost extrem de dezamăgiți de acest anunț, iar în ultima vreme, din cauza lipsei de noutăți din partea Rockstar, au început să speculeze o nouă posibilă amânare.

Așteptările pentru următorul Grand Theft Auto sunt extrem de mari, fiind preconizate încasări de ordinul miliardelor de dolari, iar din acest motiv Rockstar și publisher-ul Take-Two sunt foarte precauți și doresc să aibă o lansare cu cât mai puține probleme. Totuși, această abordare precaută nu înseamnă neapărat că sunt șanse mari ca jocul să fie din nou amânat.

Într-un interviu acordat recent CNBC, Strauss Zelnick, CEO-ul Take-Two Interactive, a declarat că este aproape convins că GTA VI nu va suferi o nouă amânare. Nu a oferit detalii cu privire la motivele exacte ce au stat în spatele primei amânării, însă a ținut să menționeze că interesul pentru franciză este continuă creștere și că dezvoltarea GTA VI avansează conform așteptărilor.

<span data-mce-type="bookmark" style="display: inline-block; width: 0px; overflow: hidden; line-height: 0;" class="mce_SELRES_start">﻿</span>

Dacă nu va fi amânat din nou, GTA VI va sosi pe Xbox Series X|S și PlayStation 5 pe 26 mai 2026, urmând ca ulterior, cu o întârziere de doi, trei ani, să ajungă și pe PC.

Via Tweaktown