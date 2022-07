Gaming News: Ubisoft opreste componenta online pentru 15 titluri

Titlurile mai vechi din catalogul Ubisoft vor ramane fara componenta online, iar DLC-urile nu vor mai fi disponibile.

Masura se va aplica de la 1 septembrie, iar lista titlurilor afectate este:

Atfel, daca doriti sa experimentati unul din tilturile de mai sus in multiplayer, ar trebui sa o faceti inainte de 1 septembrie 2022. Masura se aplica si DLC-urilor, care nu vor mai putea fi jucate dupa aceasta data chiar daca le-ati cumparat.

De retinut este ca Far Cry 3 si Assassin’s Creed 3 au primi editii remastered si nu vor fi afectate de aceasta masura.

Bineinteles ca anuntul nu a fost primit cu bratele deschise de gameri si au ironizat postearea celor de la Ubisoft pe Twitter. Cel mai trist mi se pare ca pana la ora actuala, Blacklist lansat in 2013 ( azi maine implineste 10 ani) este cel mai recent Splinter Cell.

We will be deactivating online services on some of our older titles on September 1st, 2022. You can find the list of titles, platforms and impacts here. 👉 https://t.co/WB9R0g4BFw

— Ubisoft Support (@UbisoftSupport) July 1, 2022