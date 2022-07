Germania si Olanda au mai multe statii de incarcare decat toate celelalte tari din Europa – Romania este la pamant

ACEA sau mai bine zis Asociatia Europeana a Constructorilor din Europa, ne arata unde sunt cele mai multe statii de incarcare si cine sunt codasii. Romania este la coada,

Germania si Olanda detin impreuna 48.8% din statiile de incarcare din Europa, in conditiile in care impreuna ele reprezinta mai putin de 10% din teritoriul UE. In Olanda sunt 90.000 de statii, iar in Germania sunt 60.000. Luati in calcul ca Olanda reprezinta 1% din teritoriul UE dar are 30% din statiile din UE.

Cat despre Romania, noi detinem 6% din teritoriul UE, dar detinem doar 0.4% din statiile de incarcare. Suntem o tara de 6 ori mai mare decat Olanda si totusi avem atat de putine statii. In Romania sunt oficial 1161 de statii de incarcare, cele mai multe (780) fiind statii de curent alternativ trifazic de putere medie, adica intre 7.4 si 22kW.

Mai prost decat stau: Cipru, Malta, Lituania, Letonia si Estonia. In Romania gasim 12.000 de masini electrice si 4800 de modele plug-in hybrid. Adica masinile electrice reprezinta doar 0.17% din parcul auto al Romaniei.

Pentru ca tintele stabilite de UE sa fie posibile, si anume reducerea emisiilor cu 55% in 2030 si cu 100% in 2035, trebuie sa avem 6.8 milioane de statii de incarcare.

Sursa: profit.ro