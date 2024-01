Am găsit Star Trek pe Lună

Misiunea de durată a roverului Curiosity al NASA a identificat recent o formă familiară pentru fanii „Star Trek”: emblema iconică în formă de deltă purtată de ofițerii flotei pe uniformele lor.

Bine, noi vedem ce vrem să vedem, așa că nu vă așteptați să fie și o bază de contruit nave spațiale pe Planeta Roșie, la Utopia Planitia, deși acel crater de impact chiar există. 🙂 Imaginea este doar o rocă de pe Marte care întâmplător seamănă mult cu simbolul franșiză.

Aceasta a fost postată inițial pe site-ul de imagini brute Mars Curiosity furnizat de Laboratorul de Propulsie cu Jet al NASA (JPL). Aceasta a fost capturată cu camera de navigație stângă a roverului în ziua, sau solul, 4062 al misiunii pe 9 ianuarie.

Amatorul de astronomie Scott Atkinson a observat simbolul Trekkie și a făcut o glumă pe tema acestuia pe X, în trecut Twitter:

I bet the Star Trek fans on the @MarsCuriosity team smiled like Cheshire Cats when they saw this new image appear on their screens… 🙂

Image Credit: NASA/JPL-Caltech pic.twitter.com/SdWyq4Sc5P

— Stuart Atkinson (@mars_stu) January 10, 2024