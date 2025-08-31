Gata cu biletele printate: fotbalul românesc intră în secolul XXI

Anul trecut, în octombrie, am fost la Liverpool, la meciul dintre LFC și Chelsea.

Meci tare, atmosferă de Premier League, dar ce mi-a plăcut mai mult la partea de organizare? Am intrat pe stadion cu un bilet electronic salvat în wallet. Fără printuri, fără cozi, fără stres. Telefonul a fost biletul meu. Simplu, elegant, digital.

Practic am plătit pentru bilet cu o lună înainte, l-am primit pe mail cu indicațiile de folosire, apoi l-am salvat în Apple Wallet până am ajuns la stadion. De acolo, accesul l-am făcut scanând codul de pe telefon la porțile de intrare. Stewarzii de acolo nu făceau decât să se uite la noi, să dea indicații celor care nu știau ce au de făcut și să ne roage să nu ne îngrămădim.

Fast forward în 2025: și la noi începe mișcarea! Pentru meciul amical România – Canada din 5 septembrie, accesul pe Arena Națională se face exclusiv prin aplicația Bilete FRF. Da, ai citit bine: fără PDF-uri trimise pe mail, fără printuri uitate acasă. Totul se întâmplă în aplicație.

Cum funcționează:

Îți faci cont în aplicație

Primești biletul direct acolo

Codul QR se activează cu 5 ore înainte de meci și poate fi folosit o singură dată

Poți transfera biletul unui prieten prin email, dacă te răzgândești sau te lasă bateria sau sufletul 🙂

Avem vești bune și pentru tineret: costul e redus

10 lei pentru copii sub 15 ani (Family Zone)

30 lei pentru cei între 15 și 24 de ani

E primul meci organizat de FRF cu acces 100% digital. Nu e revoluție, dar e un pas în direcția bună. Poate nu avem încă turnicheți care scanează retina, dar măcar am scăpat de biletele mototolite din buzunar. Bine,m aș fi preferat să fie totul în aplicația FRF sau similar cu ce am povestit eu în deschidere, pentru a nu mă forța să mai instalez o aplicație de care am nevoie de câteva ori pe an, în cel mai fericit caz.

Așa că, dacă vrei să fii parte din viitorul fotbalului românesc, descarcă aplicația și pregătește-ți telefonul. Și nu uita: dacă merge la Liverpool, poate merge și la București. Poate citește asta și primarul de la mine din comună și ajung să intru și la meciurile Timișului Șag la fel. Bine, nu îmi fac speranțe, că al meu nici înrolarea în ghișeul.ro nu a fost în stare să o facă…

Sursa