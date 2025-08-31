Opinia nepopulară din weekend: mi-am făcut abonament la VOYO și sunt… mulțumit

Într-o perioadă în care rețelele sociale sunt pline de plângeri legate de aplicația VOYO – blocaje în timpul meciurilor, erori de streaming, meniuri care nu se încarcă – eu vin cu o opinie nepopulară: mi-am făcut abonament și sunt mulțumit. Ba chiar foarte mulțumit!

Dacă mă urmăriți aici sigur știți deja că sunt fan Liverpool FC, prin urmare am ajuns vara asta în situația în care, dacă vreau să văd meciurile echipei mele favorite, am de ales între aplicațiile LFC TV, VOYO sau o aplicație de IP TV care transmite posturi britanice de sport. Asta doar ca să fie clar că nu caut metode alternative, ilegale și lipsite de cost.

Am folosit aplicația VOYO deja din țară și din Spania, pe dispozitive diferite: o tabletă cu Android, un iPhone 16 Pro Max, un smart TV de generație 2024, laptop sau miniPC cu Windows 11 și un TV Box Xiaomi de acum 6 ani. Și ghici ce? Niciun crash, niciun freeze, niciun „purice” pe ecran. Feedul video a fost stabil, imaginea clară, sunetul sincronizat. Nici măcar în momentele de vârf, când urmăream meciuri cu trecere la public. Pentru că da, am încercat să mă uit și la meciurile FCSB, dat fiind că alea se blocau cel mai des.

Știu că mulți utilizatori din România au avut probleme serioase, mai ales în timpul meciurilor de la Euro 2024. Aplicația s-a blocat complet, meniurile nu se încărcau, iar streamingul era imposibil. Reacțiile au fost dure, cu cereri de despăgubiri și sesizări la ANPC. Reprezentanții VOYO au recunoscut dificultățile și au promis îmbunătățiri. Ba mai mult, au oferit celor afectați câte o lună gratis de abonament.

Dar experiența mea a fost exact opusul. Poate pentru că am folosit aplicația din afara țării, poate pentru că infrastructura folosită de Orange și DIGI la mine în zonă e mai bună, sau poate pentru că am avut noroc. Cert e că, în cazul meu, VOYO a funcționat impecabil. Unde mai pui că, după meciuri, am interviuri live cu jucătorii și antrenorii și imagini live de pe stadion. Nu ca la DIGI Sport, unde mutau transmisia la meciul de la Chiajna imediat după fluierul final. 😛

Așadar, da – mi-am făcut abonament la VOYO și sunt mulțumit. Nu neg problemele altora, dar în cazul meu, aplicația și-a făcut treaba. Și dacă va continua să funcționeze la fel, voi rămâne abonat. Mai ales că am optat pentru 2 luni plătite și una gratis, tocmai ca să pot testa infrastructura. Pentru viitor cred că voi opta să cumpăr abonamentul de 8 luni cu 4 oferite cadou.

Disclaimer 1: Prin faptul că nu am întâmpinat probleme mă refer la altele decât cea care i-a afectat pe toți, când meciul FCSB nu se putea urmări pe platformă. De altfel, aceea a fost singura dată când am avut ce să reproșez VOYO.

Disclaimer 2: Acesta nu este un text sponsorizat de VOYO, vreo agenție de publicitate sau de Trustul MediaPRO. Este doar opinia proprie, bazată pe experiența de până acum.