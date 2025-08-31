Noutățile lunii septembrie pe Disney+: seriale originale, documentare captivante și filme live-action

A venit, a venit toamna, după cum zice melodia lui Nicu Alifantis, iar noi îți propunem o listă de filme și seriale noi, pe Disney+, cu care să îți acoperi sufletul. 🙂

Asta pentru că platforma de streaming video îți aduce în luna ce vine imediat o selecție variată de conținut original, de la thrillere polițiste și comedii, până la documentare și animații SF.

Serialul Breslau, prima producție originală Disney+ din Polonia și Europa Centrală și de Est, este disponibil din 12 septembrie. Acțiunea se petrece în 1936, în orașul Breslau, unde comisarul Franz Podolsky investighează o serie de crime brutale înainte de Jocurile Olimpice.

Sezonul 5 din Crime în Imobil (Only Murders in the Building) debutează pe 9 septembrie cu trei episoade. Charles, Oliver și Mabel pornesc o nouă investigație după moartea suspectă a portarului Lester, descoperind o rețea periculoasă de secrete în New York.

Războiul tenișilor: Adidas vs Puma (Sneaker Wars) este disponibil din 24 septembrie și explorează rivalitatea istorică dintre frații Dassler, fondatorii celor două branduri. Documentarul include apariții ale unor sportivi celebri precum David Beckham, Usain Bolt și Neymar.

Chad Powers, o comedie sportivă, ajunge pe platformă pe 30 septembrie. Russ Holliday, fost star al fotbalului universitar, își asumă o identitate falsă pentru a-și relansa cariera.

Printre premierele de film se numără Lilo & Stitch (3 septembrie), o versiune live-action a clasicului Disney, și Thunderbolts* (27 august), un film Marvel cu o echipă de anti-eroi în misiune periculoasă.

Alte titluri disponibile în septembrie includ: Incompatibilă (Swiped), Detectiv fără antecedente (High Potential), Marvel Zombies, Futurama S13, LEGO Războiul Stelelor: Reconstrucția Galaxiei, Sună-mi agentul: Berlin, Furtuna Politică (Tempest), Pierdut în junglă și Despre delfini cu Bertie Gregory.

Ți-am făcut poftă?