SPC Gear GK650K Omnis Kailh RGB keyboard review

Orice gamer care se respecta, chiar daca este casual sau nu, are un buget alocat pentru perifericele de gaming care sa-i faca experienta in titlurile preferate cat mai placuta.

SPC Gear este divizia care produce periferice de gaming a celor de la SilentiumPC si sunt o firma de origine poloneza. In timp ce sub brandul SilentiumPC gasim surse, carcase, ventilatoare sau sisteme de racire, sub brandul SPC Gear gasim tastaturi, mouse, casti si alte periferice.

Primul produs din portofoliul lor pe care am avut ocazia sa-l testez este tastatura GK650K echipata cu intrerupatoare mecanice rosii Kailh.

Design si constructie

In primul rand este o tastatura mecanica de dimensiuni complete cu 104 taste, incluzand si tastatura numerica. Designul este industrial, iar butoanele iti lasa impresia ca plutesc deasupra placii din aluminiu cu un finisaj mat placut la atingere. Pe lateral au fost inserate niste benzi RGB discrete pentru a lumina ambiental biroul, avem 3 LED-uri cu lumina alba pentru numlock, capslock si gaming mode (Win lock). Rotita de volum aflata langa LED-uri transmite un feedback tactil pentru fiecare treapta si prezinta nervuri astfel incat utilizarea ei se face cu precizie.

30% din partea superioara a butoanelor sunt negre iar 70% semi-transparente. Acestea sunt realizate din PBT – Tereftalat de polibutilena – un material de inalta calitate care ofera o senzatie solida la tastare si o durabilitate pe termen lung. Aceste taste ofera o rezistenta sporita la uzura, pentru a preveni formarea de zone lustruite pe tastele intens folosite. Sunt foarte placute la apasare si au o suprafata neteda, chiar si la 29 de grade in casa si cu o umezeala mare in atmosfera tastele s-au pastrat fresh.

Switch-urile folosite de acest model sunt Kailh red. Acestea sunt liniare, foarte „linistite” in materie de zgomot produs si cu o cursa de 3.6mm. Trecand de la o tastatura echipata cu Cherry MX Red la acest model am avut nevoie de cam 15 minute pana m-am obisnuit cu feedback-ul transmis si cu nivelul scazut de zgomot al tastelor. Desi tot ce tastam era citit, aveam impresia ca nu sunt tastate toate caracterele datorita feedback-ului auditiv mult mai scazut pe care am ajuns sa il prefer dupa o utilizare indelungata.

Un palm-rest cu prindere magnetica si caneluri insoteste tastatura in pachet. Acesta este realizat din plastic, iar dupa o utilizare de cateva ore la temperaturi mari, spre deosebire de butoanele tastaturii, acesta a transpirat putin. In rest este comod si ajuta la mentinerea mainilor la o pozitie confortabila in timpul utilizarii tastaturii.

Cablul este detasabil si tastatura ofera 3 canale pentru a-i gestiona traseul. Cu ajutorul picioruselor de pe spate, inaltimea tastaturii poate fi reglata in 3 pozitii diferite. Tot pe partea din spate gasim si unealta pentru a scoate butoanele tastaturii. Cablul este imbracat intr-un material textil si are o lungime generoasa de 1.8m. Desi este detasabil (foloseste USB tip C pentru a se conecta la tastatura), tastatura nu este wireless.

Iluminare si software

Iluminarea RGB se face in primul rand in interiorul tastelor si nu sub ele. Faptul ca 70% din tasta este semitransparenta creaza o lumina ambientala foarte placuta intre taste si le delimiteaza intr-un mod elegant. Este una dintre acele tastaturi pe care o poti lasa sa iti lumineze ambiental biroul fara sa te deranjeze.

Benzile RGB LED asezate pe lateral pot fi controlate cu ajutorul combinatiilor de taste Fn+F12 si prezinta mai multe moduri de functionare. Acestea nu pot fi personalizate din aplicatie si au cateva moduri predefinite in care ruleaza.

Pentru butoanele tastaturii se poate alege un mod de functionare predefinit din cele 18 prezente, la care se poate configura viteza, intensitatea luminii si directia (stanga-dreapta sau dreapta-stanga) sau se poate opta pentru un mod personalizat.

Butoanele la randul lor pot primi functii speciale cu ajutorul software-ului sau se pot crea macro-uri preferentiale.

Functia N-Key Rollover va asigura ca ghosting-ul va fi absent in timpul utilizarii tastaturii. Indiferent cate taste sunt folosite in acelasi timp, computerul le va inregistra pe toate corect.

Mai jos va las un video pentru a verifica nivelul de zgomot produs de taste si sistemul de iluminare.

Concluzii

SPC Gear GK650K echipata cu switch-uri mecanice rosii mi-a lasat o impresie buna dupa o saptamana de utilizare atat in gaming cat si in modul office. Design-ul acesteia imi place foarte mult, faptul ca tastele nu produc un nivel ridicat de galagie o fac cu usurinta utilizabila chiar si intr-un birou, iar constructia si finisajul tastelor m-au facut sa nu vreau sa ma mai opresc din scris. Au o ergonomie foarte placuta. Sistemul de iluminare in taste alaturi de finisajul semitransparent ii dau un look foarte cool. Primeste o recomandare calduroasa din partea mea pentru cei care cauta o tastatura mecanica silentioasa si cu un design atractiv. Costa 413RON la eMAG cu switch-uri rosii, in timp ce evoMag vinde varianta cu switch-uri maro la 334RON.