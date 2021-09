Gearbest nu mai funcționează

Adică, pe românește, a intrat în faliment firma care îl opera și… nu mai este!

Drept e că știrea văd că nu e musai nouă, dar eu azi am aflat când mi s-a stricat un încărcător de perete comandat mai demult, de la ei. Dar tare demult, pe vremea în care începusem să avem toți patru din casă telefoane sau tablete, dar bateriile gadgeturilor nu țineau atât de mult. Așa că, pentru a scăpa de griji, am comandat vreo cinci seturi cu încărcător și cabluri de pe aplicația Gearbest.

Azi, după cum vă spuneam, pentru că ultimul îîncărcător s-a strica – pe restul le-am tot dat prin familie sau pe le prienteni – am vrut să văd istoricul meu de comenzi și să aflu vârsta lui. Surpriză, aplicația nu mai funcționa – am și dezinstalat-o deja – iar site-ul era căzut. Așa că am aflat și eu că GlobaleGrow, firma care opera magazinul online, a intrat ăn faliment.

Nu știu cât a ajutat faptul că prin 2018-2019 au descoperit unii hackeri cum pot să îți afle datele din aplicația lor sau pandemia asta, dar cert este că nu au mai rezistat pe piață. Păcat, pentru că aveam multe comenzi de la ei, deși nu recente, pentru că aveau prețuri cam mari de vreo doi ani. Cam de când au făcut un fel de marketplace din Gearbest și au pus și alte persoane, fizice sau juridice, produse la vânzare.

Acum, când oi mai avea nevoie de ceva chestii de prin China, văe eu dacă apelez la Aliexpress, Bangood sau Cafago…