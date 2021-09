Review Xiaomi Watch Lite – fitness tracker pătrat

Review-ul lui Xiaomi Watch Lite vine la mai puțin de o lună după cel al lui Xiaomi Watch, așa că vă voi ușura lectura celor care nu știți pe care să îl cumpărați și voi prezenta principalele diferențe.

Pentru că da, sunt destule difențe, dar și îndeajuns de multe asemănări între cele două gadgeturi. Mai ales că ambele folosesc aceelași sistem de operație proprietar, aceeași aplicație de telefon și aceleași funcționalități.

Ambalaj, construcție și design

De data aceasta, cutia este una mai clasică – nu mai este un paralelipiped lung, ci mai degrabă un cub. Și culoarea este schimbată – fiind un negru destul de lucrios. Cu toate acestea, aspectul este unul mai ieftin.

La interior găsim ceasul, dockingul de încărcare, manualul de utilizare și garanția. Încărcătorul este tot magnetic, ca la Mi Watch, dar are altă formă, adecvată celei a ceasului.

La acest capitol am să mai punctez doar asemănarea – evidentă, de altfel – cu iWatch-urile Apple. Chiar m-a întrebat una dintre colege, la lucru, dacă nu cumva am schimbat tabăra și am trecut la ”mărul mușcat”. Personal sunt fan al ceasurilor rotunde, nu al celor pătrate, dar nu pot să spun că mi-a displăcut în utilizare. Mai ales că plasticul folosit la construcție se simte plăcut la mână. Cu toate acestea, mi se pare mai potrivit pentru doamne și domnișoare, la cei 41 mm diametru. Apropo de Apple, ale lor modele sunt de 40 sau 44 mm. 🙂

Hardware și software

La fel Xiaomi Watch, nu avem parte de prea multe informații. Știm doar că ecranul este unul TFT și avem barometru, busolă, GPS, GLONASS, pedometru, senzor de plus, conectivitate Bluetooth 5.0, accelerometru şi giroscop, ambele pe 3 axe.

Utilizare

Aceeași aplicație ca la precedentul model, deci funcționalitățile ei sunt similare. Nimic nou de adăugat aici.

Cât timp am folosit ceasul, am primit și un update, dar nu unul major. Cred că se vor mai primi, pe parcursul ”vieții” ceasului.

Interacțiunea cu smartwatch-ul se face prin intermediul display-ului și al butonului lateral.

Ceasul rezistă la scufundarea de până la 50 de metri, timp de 10 minute, la o presiune de maxim 5 atmosfere. L-am purtat și pe acesta la piscină și la duș. Ba mai mult, de data asta am prins și o mică ploaie de toamnă cu el pe mână.

Avem și clasicele funcționalități de monitorizare a somnului, numărul de pași, măsurarea pulsului, a volumului de oxigen după sport și a activităților sportive (unde avem 11 moduri de antrenament, inclusiv mers pe jos, alergat la exterior, alergat pe bandă, înot, cricket şi freestyle). Mai are și reminder de sedentarism și un fel de exerciții de respirație, dar nu prea le-am folosit eu.

Sunt disponibile peste 100 de fețe, unele care imită ceasurile analogice, unele cu personaje de prin desene, altele mai futuriste sau mai clasice etc. Ai de unde alege, de data asta. Eu am preferat ceva simplu, care chiar cred că aduce a iWatch.

Baterie și autonomie

Producătorul spune că bateria de 230 mAh ar trebui să țină puțin peste o săptămână, dar eu nu am reușit să ajung decât la cinci zile maxim. Bine, v-am mai spus că eu am activat toate tipurile de notificări și funcții pe el, prin urmare nu sunt musai un exemplu bun. 🙂

În cam două pentru un ciclu de încărcare, iar în acea perioadă îl poți întoarce pe o parte și display-ul se rotește și el. Practic devine un ceas de birou. Cute, cum ar zice fiică-mea!

Concluzie și preț

Vrei un fitness tracker care să aibă aspect de ceas, care să te notifice când primești mesaje și care să mai și arate ca un iWatch? Xiaomi Mi Watch Lite este alegerea logică, după cum ar zice Spock, vulcanianul din Star Trek.

Prețurile variază de la 221 lei la Altex și Vexio și ajung la peste 240 la Quickmobile și eMag. Văd că la PCGarage trece de 250 lei, dar mi se pare că este deja peste ce trebuie. La 200 de lei devine best buy pentru categoria lui de preț.