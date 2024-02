GeForce RTX 3050 cu 6GB memorie si AMD Ryzen 7 5700X3D sunt disponibile

O placa video entry-level si un procesor dedicat celor cu platforma AM4 si tehnologia 3D V-Cache.

GeForce RTX 3050 echipata cu 6GB memorie video si BUS memorie 96 biti a fost lansata fara galagie de catre Nvidia si are un pret recomandat de 169$. Varianta vanilla de RTX 3050 a fost lansata cu 8GB memorie video si BUS memorie de 128biti. RTX 3050 6GB este o placa dedicata PC-urilor de mici dimensiuni si nu are nevoie de cabluri suplimentare pentru alimentare. In oferta PCGarage porneste de la 1340RON, in timp ce varianta vanilla porneste in mod suprinzator de la 1305RON. Un produs lansat in liniste care probabil va disparea tot in liniste.

AMD a adaugat probabil ultimul procesor din gama Ryzen 5000 si platforma AM4. Acesta este Ryzen 7 5700X3D. Este o solutie buna de upgrade pentru cineva care este pe platforma AM4 si detine un procesor din seria Ryzen 3000. Il gasiti in oferta PCGarage si este cu 200 RON mai ieftin decat 5800X3D. Un review detaliat mai jos: