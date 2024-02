Aer conditionat in 2024 – ce alegem?

Nu vreau sa astept vara ca sa montez aerul conditionat. Omul gospodar isi face vara sanie si iarna car. As vrea sa ma consult cu voi pentru ca lista este foarte mare in 2024 si avem extrem de multe variante. Cu ocazia asta ajutam si alti cititori sa-si aleaga corect aerul conditionat.

Datele problemei sunt extrem de simple pentru mine si cam stiu ce vrea. Totusi, suntem o comunitate si imi place sa discut cu voi. Eu am de racit o singura camera de 20 metri patrati asa ca un aer conditionat de 9000BTU este suficient pentru mine.

Pentru cei care aveti dubii in privinta valorii BTU, va recomand sa cititi articolul ASTA. Si ca sa va fie mai usoara traducerea daca nu stiti bine engleza, folositi Deepl. O sa fac un articol si despre el.

Asadar, eu vreau sa discutam despre branduri. Sunt multe variante pe piata si nu toate sunt bune. Studiez piata de aproximativ un an si citesc inclusiv comentariile de la utilizatori. Vai de viata mea!

Recomand sa cititi review-urile (daca exista) de la utilizatorii care au folosit deja acel produs cativa ani. In primele zile toate sunt bune, dar dupa 1-2-3 ani se schimba datele problemei. Am citit comentarii dezastruoase la modele foarte populare de pe eMAG (Starlight, Vortex etc) si as zice pas oricand. Nu mi se pare ok sa jucam la noroc doar pentru ca sunt ieftine. Cunosc persoane cu aparate de AC Starlight care merg de 4-5 ani, insa la fel de multi sunt si cei care se plang ca se strica cand ti-e lumea mai draga.

Poate stiti sau poate nu, cei mai mari producatori de sisteme de aer conditionat sunt:

Gree (China)

Daikin (Japonia)

Yamato (Japonia dar au fost cumparati de Gree)

Midea (China)

TCL (China)

Panasonic (Japonia)

LG (Coreea de Sud)

Mitsubishi (Japonia)

Bitzer (Germania)

Hitachi (Japonia)

Acestia sunt principalii producatori de sisteme de aer conditionat/compresoare. Branduri precum Bosch, Starlight, Heinner, Tesla,Beko, Vortex etc folosesc compresoare de la acesti producatori. Tesla (am la birou si are si Darius) sunt produse de TCL. Tot TCL produce si pentru Bosch, Heinner. Totusi, nu va bucurati. Nu sunt una si acelasi lucru cu brandurile de mai sus.

Asadar, scoatem din discutie producatorii „mici” care nu-si produc singuri echipamentele. Eu propun sa mergem direct in liga campionilor si sa vorbim despre cei care cu asta se ocupa.

Dupa cum vedeti…China. Nu mai zic nimic, China este PESTE TOT! Va inteleg pentru ca intr-o oarecare masura sunt de acord cu voi cand vine vorba de produsele chinezesti. Dar accept in acelasi timp ideea ca multe branduri/produse sunt excelente si pot da clasa multora. Asta este adevarul.

Mai sunt cativa producatori care trebuie mentionati si care pot oferi produse bune chiar daca nu-si produc ei echipamentele:

Haier (China)

Hisense (China)

Electrolux (Suedia)

Fujitsu (Japonia)

Hokkaido (Japonia)

Toshiba (Japonia)

Samsung (Coreea de Sud)

Era sa uit de Samsung insa habar nu am daca ei isi fac singuri compresoarele. Ma mai interesez si revin. Asadar, avem niste producatori mari care isi fac singuri produsele si chiar vand si la altii. Pana una alta puteti consulta si voi preturile AICI.

Ce alegem? Cum alegem? Care sunt cele mai bune?

Sunt niste intrebari la care cu greu putem raspunde. Toata lumea va recomanda ce are deja acasa si functioneaza, iar asta inseamna ca suntem subiectivi. Adevarul este ca orice cumparam din lista de mai sus va fi bun. Diferente sunt in alta parte.

Eficienta de racire/incalzire, zgomotul produs, tipul de compresor (recomand cu inverter), garantia produsului, valoarea BTU de care aveti nevoie, design-ul, functiile (si sa aiba Wi-Fi ar fi bine) sunt criterii care pot face diferenta.

Eu am pus ochii pe acest LG Artcool Mirror de 9000BTU. Are o reducere de 300 lei si are tot ce am eu nevoie: Wi-Fi, design atragator, 9000BTU, compresor cu inverter, purificare aer si garantie 10 ani la compresor. Nu sunt sigur daca raman cu acest model, mai vedem. Oricum vreau sa-l cumpar luna asta sau cel tarziu in martie si sa-l si montez. Preturile sunt mai mici acum decat la vara cand nici un gasesti instalatori liberi.

Un aspect important de care sa tineti cont (poate cel mai important) este sa va uitati la conductele cu care vine aparatul. Multe sunt din aluminiu si vopsite sa para ca sunt din cupru. Acestea nu au o durata mare de viata si pot coroda. Recomand cupru, iar diferenta de pret poate chiar de aici sa fie.

Functia Wi-Fi este utila pentru ca puteti controla de pe telefon aerul conditionat. Cand stiti ca mai aveti 10 min pana acasa deja il porniti. De asemenea, urmariti ca telecomanda sa fie intuitiva, conteaza mult.

Kitul de instalare poate sa fie un plus. De obicei are si instalatorul, deci nu e musai, dar daca se poate cumpara-l cu tot cu kit de instalare.

Voi ce recomandari aveti? Ce brand folositi? Care sunt sfaturile voastre?