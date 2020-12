Review RTX 3060Ti – placa asta nu ar trebui sa existe la cat este de buna

Am testat de curand RTX 3070, o placa foarte puternica capabila sa ruleze orice joc in rezolutie 2K cu peste 100FPS. Aveti review-ul AICI. Astazi vin cu review-ul la RTX 3060Ti, o placa foarte dubioasa, dar in sensul bun. Inca nu-mi dau seama care-i treaba cu ea si de ce exista.

Daca cu RTX 3070 poti sa rulezi orice joc din prezent folosind toate tehnologiile Nvidia, cu setari grafice maxime la un numar de peste 100FPS (mici exceptii) si in rezolutie 2K, atunci RTX 3060Ti ar trebui sa nu poata. Dar totusi poate.

In primul rand de ce am primit un RTX 3060Ti si nu unul standard? Este o intrebare foarte buna din punctul meu de vedere si chiar sunt curios ce o sa-mi spuna Nvidia. In al doilea rand, placa aceasta este mai puternica (in teorie) decat RTX 2080 Super. La randul ei, 2080 Super este o placa foarte performanta care costa destul de mult. Stiti cat costa RTX 3060Ti? Pretul recomandat de Nvidia este de 2000 de lei fara taxe. In final placa va ajunge sa coste in jur de 2500-2700 lei poate chiar 3000 in functie de varianta de echipare, depinde cum alege fiecare integrator sa le produca. Insa pretul cam pe acolo este cu mici fluctuatii.

Retineti pretul, este foarte important. Retineti si faptul ca este un Ti. Retineti si ca aceasta placa este aici sa inlocuiasca de fapt 2080 SUPER, in timp ce RTX 3070 a venit sa inlocuiasca RTX 2080Ti.

Problema acum apare, caci intre 2080 SUPER si 2080Ti chiar exista niste diferente. Dar intre RTX 3060Ti si RTX 3070 nu prea sunt diferente de performanta. Sunt extrem de mici!

Nu o sa va mai vorbesc despre design, placa de referinta este identica cu RTX 3070. Aceleasi dimensiuni, acelasi aspect, acelasi conector, acelasi sistem de racire. Sunt fix identice. Asa ca vedeti in review-ul lui RTX 3070 cum arata placa.

Specificatii RTX 3060Ti

Memorie: 8GB GDDR6

BUS: 256 bit

Latime de banda: 448GB/s

Frecventa memorie: 7000MHz

Frecventa: 1665MHz

CUDA Cores: 4864

SM: 38

Tensor Cores: 152

RT Cores: 38

ROPS: 80

TDP: 200W

Conform specificatiilor tehnice exista diferente mici intre aceasta placa si „rivala” sa RTX 3070.

Memorie: 8GB GDDR6

BUS: 256 bit

Latime de banda: 448GB/s

Frecventa memorie: 7000MHz

Frecventa: 1725MHz

CUDA Cores: 5888

SM: 46

Tensor Cores: 184

RT Cores: 46

ROPS: 96

TDP: 220W

Dupa cum vedeti RTX 3070 este o idee mai buna, are mai multe core-uri CUDA si Tensor, ROP-uri mai multe, o frecventa un pic mai mare, insa in realitate aceste valori sunt mici. Mult prea mici incat sa vedet diferente uriase de performanta.

Stiti si voi ca practica bate teoria de cele mai multe ori si chiar asa se intampla si aici. Eu cred Nvidia nu stie ce placa a lansat pe piata si ce impact va avea la pretul ei. Nu ai nici un motiv sa cumperi RTX 3070 tinand cont ca diferenta de bani este destul de mare, iar performanta…vedeti mai jos. Am rulat fix aceleasi jocuri ca pe RTX 3070, pe acelasi monitor, pe aceeasi rezolutie si cu aceleasi detalii. Practic tot am facut a fost sa scot placa mea din PC si sa pun 3060Ti-ul si sa intru in aceleasi jocuri pe care le am instalate.

Surpriza!

JOC Detalii/Rezolutie FPS AVG Control High/2K 78 Assassin’s Creed Odyssey High/2K 74 Watch Dogs Legion High/2K n/a NFS Heat High/2K 96 FIFA 20 High/2K 108 Death Stranding High/2K 111

Personal sunt socat si nu am cuvinte si nu ce sa va mai spun. FPS-ul este media generala, iar acolo unde am avut Ray Tracing l-am folosit. Comparati aceste FPS-uri cu cele obtinute la RTX 3070. Sunt doar cu 2-5 FPS-uri mai putine, ceea ce ma socheaza la propriu.

Ce motiv ai sa cumperi RTX 3070 care este mai scumpa? Merita acele cateva FPS-uri sa dai niste bani in plus? Eu consider ca nu merita. Daca esti un gamer casual care vrea ceva ieftin si bun atunci RTX 3060Ti este alegerea perfecta in acest moment.

Tin sa cred ca nici macar Nvidia nu se astepta la asta, altfel nu-mi explic. Posibil ca RTX 3070 sa se descurce mai bine prin alte activitati acolo unde poate conteaza mai mult acele CUDA Cores sau Tensor Cores in plus.

Temperaturile au fost si ele identice, nu am trecut de 68 de grade in full load, iar zgomotul produs de placa a fost aproape inexistent. Aici tine probabil si de carcasa si de antifonarea ei, dar chiar si cu capacul scos nu am auzit sa faca mare galagie intr-un stres test de 30 de minute.

Racirea este extraordinara, placa fiind foarte silentioasa si rece chiar si in utilizare 100%.

Un RTX 3070 costa la PC Garage de la 3599 lei. O placa buna de altfel daca o comparam cu ce exista pe piata inainte sa apara RTX 3060Ti. Caci acum nu mai este o placa atat de buna, iar adevarata vedeta este aceasta. Apropo, 3060Ti a fost listata la PC Garage la 2700 lei acum cateva zile. Nu stiu ce model era, dar cu siguranta pe acolo se va invarti ca pret, iar in scurt timp eu zic ca o sa gasiti modele sub 2500 lei.

Merita atunci diferenta de aproape 1000 de lei pentru RTX 3070 care ofera 2-5 FPS-uri in plus fata de RTX 3060Ti? Stiti deja raspunsul.