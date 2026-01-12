GeForce NOW încheie seria de anunțuri de la CES 2026 cu extinderea streamingului pe RTX 5080, suport pentru Linux și Fire TV

În cadrul ediției GeForce NOW Thursday care încheie seria de noutăți de la CES 2026, NVIDIA a anunțat mai multe actualizări menite să ducă gamingul în cloud, alimentat de GeForce RTX 5080, pe și mai multe dispozitive și platforme, alături de o listă de jocuri mari care vor fi disponibile chiar din ziua lansării.

Una dintre cele mai importante noutăți este o aplicație GeForce NOW nativă pentru Linux, compatibilă începând cu Ubuntu 24.04 și versiunile ulterioare. În paralel, serviciul primește și o aplicație dedicată pentru stick-urile de streaming Amazon Fire TV, ceea ce transformă mai ușor televizorul din sufragerie într-o platformă de gaming în cloud.

Pentru pasionații de simulatoare, GeForce NOW va adăuga în curând suport pentru joystick-uri de zbor, inclusiv pentru echipamente HOTAS, cu obiectivul de a oferi o experiență de cockpit mai convingătoare în jocuri precum Microsoft Flight Simulator 2024 și War Thunder. Tot pentru a scurta pașii până la joc, urmează și integrarea Gaijin.net, care promite un proces de autentificare mai rapid.

Pe partea de conținut, NVIDIA spune că GeForce NOW va găzdui din ziua lansării pe PC mai multe titluri AAA așteptate, printre care 007 First Light, Resident Evil Requiem, Active Matter și Crimson Desert.

Săptămâna aceasta, în bibliotecă intră și șase jocuri noi: StarRupture, lansat pe Steam pe 6 ianuarie, Ancient Farm, lansat pe Steam pe 7 ianuarie, Pathologic 3, lansat pe Steam pe 9 ianuarie, Blood West și Paradise Killer, disponibile prin Epic Games Store, respectiv Supermarket Simulator, disponibil pe Xbox prin Game Pass.

În același timp, HITMAN World of Assassination este evidențiat ca optimizat pentru GeForce RTX 5080 și poate fi jucat prin Steam, Epic Games Store sau Xbox, inclusiv prin Game Pass.