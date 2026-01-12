Este taxa de 25 lei pe colete o măsură justificată sau o frână pentru comerțul online?

După 1 ianuarie, peste jumătate dintre coletele care intră în România sunt taxate cu 25 lei, potrivit uneia dintre cele mai mari companii de curierat.

Oficial, taxa acoperă costurile de procesare vamală și verificare, dar pentru consumator, percepția este alta: un cost suplimentar care face cumpărăturile din afara UE mai puțin atractive.