Este taxa de 25 lei pe colete o măsură justificată sau o frână pentru comerțul online?

După 1 ianuarie, peste jumătate dintre coletele care intră în România sunt taxate cu 25 lei, potrivit uneia dintre cele mai mari companii de curierat.
Oficial, taxa acoperă costurile de procesare vamală și verificare, dar pentru consumator, percepția este alta: un cost suplimentar care face cumpărăturile din afara UE mai puțin atractive.
Este această taxă un pas spre ordine și transparență sau doar o barieră artificială? Pe de o parte, autoritățile invocă necesitatea de a controla fluxul de mărfuri și de a preveni evaziunea fiscală. Pe de altă parte, realitatea este că românii cumpără masiv din China și alte piețe externe, iar această taxă ar putea descuraja comerțul online transfrontalier.
În contextul în care UE discută despre protecționism economic și taxe anti-dumping, România pare să urmeze aceeași direcție. Întrebarea este dacă această măsură va proteja piața locală sau va împinge consumatorii către soluții alternative, inclusiv piețe gri.
Participa la discutie!
Marius a zis
Comertul din China nu va incetini, iar chinezii nu trebuie decat sa creasca pretul fiecarui produs cu cativa bani – maxim 1 leu si isi vor recupera taxa cu varf si indesat. Cat despre protejarea pietii locale, care piata locala? Produce cineva in Romania lucrurile pe care le comandam din China? Raspunsul e un mare NU. Ipocrizia magazinelor online romanesti este ca vand aceleasi produse importate din China, cu adaos de 500%, insa, cand le vand prin platformele lor nu mai sunt neconforme, sunt foarte bune daca incaseaza comision din vanzare.
Andrei a zis
hat down mi-ai luat cuvintele din gura !
RazB a zis
Este o nouă lovitură dată consumatorului român și un ajutor pentru bișnițarii din politică ce achiziționează en gros aceleași produse de la chinezi, eventual în funcție de pilele pe care le au „uită” să plătească vama și TVA, iar nouă ni la vând la preț dublu față de cel de pe site-urile chinezești.
Minciuna cu „încurajarea producătorilor locali” rămâne o minciună, deoarece acești producători nu există.
Piuir a zis
E o tentativa de a frana comertul din china. Dar eu as pune taxe si mai mari. Oricum aia vand gunoaie de 2 bani fara nici o reglementare. E o jungla comertul chinezesc.
Andrei a zis
pe ce planeta traiesti face china gunoaie acum 10 ani ……china face inovatie la greu de cativa ani , tie iti convine ca cumperi aceleasi „gunoaie ” de care vorbesti de pe emag cu 500% adaos ?
Taci ma a zis
@andrei Du-te ba de aici lingator de ligheane chinezesti si cu rahatii tai de adoratori de chinezii de pe forum.
Doar nenorocitii adora comunistii si produsele lor
Valter Cojman a zis
Tocmai am vazut pe eMag cateva produse pe care le-am vazut si pe Temu.
Singura diferenta este faptul ca pe eMag preturile sunt intre 3 si 6 ori mai mari.
Mi s-a stricat un cooler de pe carcasa PC-ului, am intrat pe Temu si l-am gasit la 17 lei si transport 0 lei. Problema era ca dureaza 10 zile ca sa-l primesc.
Pe Altex nu l-am gasit. Asa ca am intrat pe eMag si am gasit acelasi cooler(Made in China) la 41 de lei, la care adaug 19 lei transportul si vreo 10 lei taxa de ramburs, adica vreo 70 de lei. Asta m-a facut sa fac comanda pe Temu, chiar daca dureaza 10 zile pana il primesc. Problema acum este ca voi plati in plus cei 25 de lei pentru si ajunge la 42 lei pentru ca asa vrea guvernul criminal Bolovan.
Valter Cojman a zis
Un alt jaf al statului fata de poporul sarac al Romaniei.
Austeritatea trebuia sa inceapa de sus in jos dar, din pacate, totdeauna incepe de jos in sus dar sus nu ajunge deloc.